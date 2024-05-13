В оккупированном преступной армией Сорокино в Луганской области прозвучала серия мощных взрывов.

Что известно о мощном "хлопке" в Сорокино

Местные пророссийские паблики заявляют о четырех мощных взрывах, раздавшихся в 11:21.

В частности, российские оккупанты жалуются, что прилетело в то самое место, где недавно уже звучал "хлопок".

По информации российских пропагандистов, попадания зафиксированы на территории местного предприятия "Юность", расположенного в районе трассы в направлении оккупированного Луганска.

Начиная с 2014 года, оккупационная армия РФ использовала это предприятие в качестве военной базы и логистического штаба.

Отмечается, что над городом поднимается густой черный дым и слышны звуки, похожие на детонацию боеприпасов.

Что известно о других инцидентах с "хлопком" в Луганской области

Отмечается, что серия мощных взрывов прогремела на нефтебазах в оккупированных Ровеньках и Луганске.

Представители Луганской ОВА отмечают, что ситуация с поставками горючего в террористические подразделения так называемой ДНР на оккупированном Донбассе стала еще более критичной.

После двух возгораний на нефтебазах в Луганске и Ровеньках оккупанты остались возможности накапливать и сохранять значительный объем продуктов переработки нефти в одном месте, — подчеркнули в Луганской ОВА. Поделиться

В Луганской облгосадминистрации подчеркнули, что поставки горючего россиянами в оккупированную Луганщину не прекращаются, но они не отвечают текущим потребностям. А стратегического запаса уже нет.