В оккупированном преступной армией Сорокино в Луганской области прозвучала серия мощных взрывов.
Что известно о мощном "хлопке" в Сорокино
Местные пророссийские паблики заявляют о четырех мощных взрывах, раздавшихся в 11:21.
В частности, российские оккупанты жалуются, что прилетело в то самое место, где недавно уже звучал "хлопок".
По информации российских пропагандистов, попадания зафиксированы на территории местного предприятия "Юность", расположенного в районе трассы в направлении оккупированного Луганска.
Начиная с 2014 года, оккупационная армия РФ использовала это предприятие в качестве военной базы и логистического штаба.
Отмечается, что над городом поднимается густой черный дым и слышны звуки, похожие на детонацию боеприпасов.
Что известно о других инцидентах с "хлопком" в Луганской области
Отмечается, что серия мощных взрывов прогремела на нефтебазах в оккупированных Ровеньках и Луганске.
Представители Луганской ОВА отмечают, что ситуация с поставками горючего в террористические подразделения так называемой ДНР на оккупированном Донбассе стала еще более критичной.
В Луганской облгосадминистрации подчеркнули, что поставки горючего россиянами в оккупированную Луганщину не прекращаются, но они не отвечают текущим потребностям. А стратегического запаса уже нет.
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