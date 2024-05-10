В оккупированных Ровеньках в Луганской области после взрыва горит нефтебаза — видео

Вечером 10 мая во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области прогремели взрывы, сообщают о пожаре на нефтебазе.

Попадание по нефтебазе в Луганской области

Местные Телеграмм-каналы сообщили о "прилетах" в городе.

Позже опубликовали видео пожары. Российские СМИ со ссылкой на местные службы заявили, что горит нефтебаза.

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявляет о якобы одном погибшем и нескольких пострадавших в результате удара.

Ровеньки находятся в глубоком тылу оккупированной Луганщины — в 110 км от линии фронта. Город оккупирован с 2014 года.

Взрывы в Луганской области

Поздно вечером 7 мая во временно оккупированном Луганске на нефтебазе раздались взрывы.

Как сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пожарные не смогли ликвидировать возгорание. В результате пожара продукты переработки выгорели, а инфраструктура разрушена.

На спутниковых фото 8 мая видно, что огонь уничтожил три емкости для хранения топлива.

13 апреля в районе «Луганского машиностроительного завода-100» раздались взрывы. Известно, что на этом машиностроительном предприятии ремонтировали российскую военную технику и находился личный состав армии РФ.