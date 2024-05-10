В оккупированных Ровеньках в Луганской области после взрыва горит нефтебаза — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В оккупированных Ровеньках в Луганской области после взрыва горит нефтебаза — видео

Пожар
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Источник:  online.ua

Вечером 10 мая во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области прогремели взрывы, сообщают о пожаре на нефтебазе.

Попадание по нефтебазе в Луганской области

Местные Телеграмм-каналы сообщили о "прилетах" в городе.

Позже опубликовали видео пожары. Российские СМИ со ссылкой на местные службы заявили, что горит нефтебаза.

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявляет о якобы одном погибшем и нескольких пострадавших в результате удара.

Ровеньки находятся в глубоком тылу оккупированной Луганщины — в 110 км от линии фронта. Город оккупирован с 2014 года.

Взрывы в Луганской области

Поздно вечером 7 мая во временно оккупированном Луганске на нефтебазе раздались взрывы.

Как сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пожарные не смогли ликвидировать возгорание. В результате пожара продукты переработки выгорели, а инфраструктура разрушена.

На спутниковых фото 8 мая видно, что огонь уничтожил три емкости для хранения топлива.

13 апреля в районе «Луганского машиностроительного завода-100» раздались взрывы. Известно, что на этом машиностроительном предприятии ремонтировали российскую военную технику и находился личный состав армии РФ.

В этот же день Стратком ВСУ сообщил, что в оккупированном Луганске был поражен пункт управления группировки войск «Центр» армии РФ.

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В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза после мощных взрывов — видео
Артем Лисогор / Луганская ОВА
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
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Появились спутниковые фото после удара по нефтебазе россиян в Луганске
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