В оккупированных Ровеньках в Луганской области после взрыва горит нефтебаза — видео

Вечером 10 мая во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области прогремели взрывы, сообщают о пожаре на нефтебазе.
Попадание по нефтебазе в Луганской области
Местные Телеграмм-каналы сообщили о "прилетах" в городе.
Позже опубликовали видео пожары. Российские СМИ со ссылкой на местные службы заявили, что горит нефтебаза.
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявляет о якобы одном погибшем и нескольких пострадавших в результате удара.
Ровеньки находятся в глубоком тылу оккупированной Луганщины — в 110 км от линии фронта. Город оккупирован с 2014 года.
Взрывы в Луганской области
Поздно вечером 7 мая во временно оккупированном Луганске на нефтебазе раздались взрывы.
Как сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пожарные не смогли ликвидировать возгорание. В результате пожара продукты переработки выгорели, а инфраструктура разрушена.
На спутниковых фото 8 мая видно, что огонь уничтожил три емкости для хранения топлива.
13 апреля в районе «Луганского машиностроительного завода-100» раздались взрывы. Известно, что на этом машиностроительном предприятии ремонтировали российскую военную технику и находился личный состав армии РФ.
В этот же день Стратком ВСУ сообщил, что в оккупированном Луганске был поражен пункт управления группировки войск «Центр» армии РФ.
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