В окупованих Ровеньках на Луганщині після вибуху палає нафтобаза — відео

Ввечері 10 травня в тимчасово окупованих Ровеньках у Луганській області пролунали вибухи, повідомляють про пожежу на нафтобазі.
Влучання по нафтобазі на Луганщині
Місцеві Телеграм-канали повідомили про "прильоти" у місті.
Пізніше опублікували відео пожежі. Російські ЗМІ з посиланням на місцеві служби заявили, що горить нафтобаза.
Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник заявляє про нібито одного загиблого й кількох постраждалих внаслідок удару.
Ровеньки знаходяться в глибокому тилу окупованої Луганщини — за 110 км від лінії фронту. Місто окуповане з 2014 року.
Вибухи в Луганській області
Пізно ввечері 7 травня в тимчасово окупованому Луганську на нафтобазі пролунали вибухи.
Як повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пожежники не змогли ліквідувати загоряння. Внаслідок пожежі продукти переробки вигоріли, а інфраструктура зруйнована.
На супутникових фото за 8 травня видно, що вогонь знищив три ємності для зберігання палива.
13 квітня в районі «Луганського машинобудівному заводу-100» пролунали вибухи. Відомо, що що на цьому машинобудівному підприємстві ремонтували російську військову техніку та знаходився особовий склад армії РФ.
У цей же день СтратКом ЗСУ повідомив, що в окупованому Луганську було уражено пункт управління угрупування військ «Центр» армії РФ.
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