В окупованих Ровеньках на Луганщині після вибуху палає нафтобаза — відео
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В окупованих Ровеньках на Луганщині після вибуху палає нафтобаза — відео

Пожежа
Джерело:  online.ua

Ввечері 10 травня в тимчасово окупованих Ровеньках у Луганській області пролунали вибухи, повідомляють про пожежу на нафтобазі.

Влучання по нафтобазі на Луганщині

Місцеві Телеграм-канали повідомили про "прильоти" у місті.

Пізніше опублікували відео пожежі. Російські ЗМІ з посиланням на місцеві служби заявили, що горить нафтобаза.

Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник заявляє про нібито одного загиблого й кількох постраждалих внаслідок удару.

Ровеньки знаходяться в глибокому тилу окупованої Луганщини — за 110 км від лінії фронту. Місто окуповане з 2014 року.

Вибухи в Луганській області

Пізно ввечері 7 травня в тимчасово окупованому Луганську на нафтобазі пролунали вибухи.

Як повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пожежники не змогли ліквідувати загоряння. Внаслідок пожежі продукти переробки вигоріли, а інфраструктура зруйнована.

На супутникових фото за 8 травня видно, що вогонь знищив три ємності для зберігання палива. 

13 квітня в районі «Луганського машинобудівному заводу-100» пролунали вибухи. Відомо, що що на цьому машинобудівному підприємстві ремонтували російську військову техніку та знаходився особовий склад армії РФ.

У цей же день СтратКом ЗСУ повідомив, що в окупованому Луганську було уражено пункт управління угрупування військ «Центр» армії РФ.

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