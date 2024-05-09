Зʼявилися супутникові фото після удару по нафтобазі росіян у Луганську

У тимчасово окупованому Луганську сплахнула масштабна пожежа 7 травня. Там згоріла нафтобаза, яку використовувала російська армія.

Які наслідки пожежі на нафтобазі в окупованому Луганську

Згідно з супутниковим знімком з наслідками удару по нафтобазі в Луганську, який стався 7 травня, на фото за 8 травня видно, що вогонь знищив три ємності для зберігання палива.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що внаслідок пожежі на нафтобазі у місті і навколо нього вже виник дефіцит пального.

За словами голови ОВА, окупаційна влада обіцяє, що згодом все буде гаразд, однак на заправках ситуація критична, хоча загарбники називають ситуацію "тимчасовими труднощами".

Як розв’язати логістичну задачу із доставкою продуктів нафтопереробки у так званій "ЛНР" поки не знають. Існуючі запаси віддають російським військовим, — констатує Лисогор. Поширити

Що відомо про вибухи в Луганську 7 травня

7 травня в окупованому Луганську пролунали вибухи. Російські окупанти заявили, що нібито ЗСУ вдарили по нафтобазі ракетами ATACMS.

Після цього у мережі почали публікувати відео масштабної пожежі в окупованому місті.