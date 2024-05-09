Появились спутниковые фото после удара по нефтебазе россиян в Луганске
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Появились спутниковые фото после удара по нефтебазе россиян в Луганске

пожар
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Источник:  Радио Свобода

Во временно оккупированном Луганске разразился масштабный пожар 7 мая. Там сгорела нефтебаза, которую использовала русская армия.

Какие последствия пожара на нефтебазе в оккупированном Луганске

Согласно спутниковому снимку с последствиями произошедшего 7 мая удара по нефтебазе в Луганске на фото за 8 мая видно, что огонь уничтожил три емкости для хранения топлива.

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что в результате пожара на нефтебазе в городе и вокруг него уже возник дефицит горючего.

По словам главы ОВА, оккупационные власти обещают, что впоследствии все будет хорошо, однако на заправках ситуация критическая, хотя захватчики называют ситуацию "временными трудностями".

Как решить логистическую задачу с доставкой продуктов нефтепереработки в так называемой ЛНР пока не знают. Существующие запасы отдают российским военным, — констатирует Лысогор.

Что известно о взрывах в Луганске 7 мая

7 мая в оккупированном Луганске раздались взрывы. Российские оккупанты заявили, что якобы ВСУ ударили по нефтебазе ракетами ATACMS.

После этого в сети начали публиковать видео масштабный пожар в оккупированном городе.

Также сообщалось о якобы пяти пострадавших, все они — работники нефтебазы. Также вспыхнул газопровод. Отметим, что пожар на нефтебазе в Луганске около суток.

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Артем Лисогор / Луганская ОВА
пожар

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