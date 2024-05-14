Удар по Сорокиному на Луганщині. Уражено склад боєприпасів, є поранені військові РФ — відео

В окупованому армією РФ Сорокиному 13 травня на Луганщині пролунала серія потужних вибухів. Стало відомо про наслідки удару.

Що відомо про наслідки “бавовни” на Луганщині

Як зазначається, удар 13 травня по Сорокиному в окупованій Луганській області припав на склад боєприпасів. Окрім цього постраждали четверо військовослужбовців.

За даними росЗМІ, напередодні удару ЗСУ по окупованому Сорокиному постраждав склад боєприпасів на території військової частини 92760.

Під час обстрілу постраждали четверо військовослужбовців: 30-річний І. Кривець, 29-річний Р.Холод та 36-річний Б.Кириллов із Краснодарського краю, та 31-річний Є.Глухов із “ЛНР”, — йдеться в дописі. Поширити

Що відомо про “бавовну” у Сорокиному 13 травня

Місцеві проросійські пабліки заявляли про чотири потужні вибухи, які пролунали об 11:21.

За інформацією російських пропагандистів, влучання були зафіксовані на території місцевого підприємства "Юність", розташованого в районі траси у напрямку окупованого Луганська.

Починаючи з 2014 року окупаційна армія РФ використовувала це підприємство у якості військової бази та логістичного штабу.