Удар по Сорокиному на Луганщині. Уражено склад боєприпасів, є поранені військові РФ — відео
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Удар по Сорокиному на Луганщині. Уражено склад боєприпасів, є поранені військові РФ — відео

вибух
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Джерело:  online.ua

В окупованому армією РФ Сорокиному 13 травня на Луганщині пролунала серія потужних вибухів. Стало відомо про наслідки удару.

Що відомо про наслідки “бавовни” на Луганщині

Як зазначається, удар 13 травня по Сорокиному в окупованій Луганській області припав на склад боєприпасів. Окрім цього постраждали четверо військовослужбовців.

За даними росЗМІ, напередодні удару ЗСУ по окупованому Сорокиному постраждав склад боєприпасів на території військової частини 92760.

Під час обстрілу постраждали четверо військовослужбовців: 30-річний І. Кривець, 29-річний Р.Холод та 36-річний Б.Кириллов із Краснодарського краю, та 31-річний Є.Глухов із “ЛНР”, — йдеться в дописі.

Що відомо про “бавовну” у Сорокиному 13 травня

Місцеві проросійські пабліки заявляли про чотири потужні вибухи, які пролунали об 11:21.

За інформацією російських пропагандистів, влучання були зафіксовані на території місцевого підприємства "Юність", розташованого в районі траси у напрямку окупованого Луганська.

Починаючи з 2014 року окупаційна армія РФ використовувала це підприємство у якості військової бази та логістичного штабу.

Раніше серія потужних вибухів пролунала на нафтобазах в окупованих Ровеньках та Луганську. Представники Луганської ОВА зазначають, що ситуація із поставками пального до терористичних підрозділів так званої “ДНР” на окупованому Донбасі стала ще більш критичною.

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