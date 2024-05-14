Удар по Сорокиному в Луганской области. Поражён склад боеприпасов, есть раненые военные РФ — видео

В оккупированном армией РФ Сорокином 13 мая в Луганской области прозвучала серия мощных взрывов. Стало известно о последствиях удара.

Что известно о последствиях "бавовны" в Луганской области

Как отмечается, удар 13 мая по Сорокину в оккупированной Луганской области пришелся на склад боеприпасов. Кроме этого, пострадали четверо военнослужащих.

По данным росСМИ, в преддверии удара ВСУ по оккупированному Сорокиному пострадал склад боеприпасов на территории воинской части 92760.

В ходе обстрела пострадали четверо военнослужащих: 30-летний И. Кривец, 29-летний Р.Холод и 36-летний Б.Кириллов из Краснодарского края, и 31-летний Е.Глухов из ЛНР, — говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о "бавовне" в Сорокино 13 мая

Местные пророссийские паблики заявляли о четырех мощных взрывах, раздавшихся в 11:21.

По информации российских пропагандистов, попадания были зафиксированы на территории местного предприятия "Юность", расположенного в районе трассы в направлении оккупированного Луганска.

Начиная с 2014 года, оккупационная армия РФ использовала это предприятие в качестве военной базы и логистического штаба.