Удар по Сорокиному в Луганской области. Поражён склад боеприпасов, есть раненые военные РФ — видео

В оккупированном армией РФ Сорокином 13 мая в Луганской области прозвучала серия мощных взрывов. Стало известно о последствиях удара.
Что известно о последствиях "бавовны" в Луганской области
Как отмечается, удар 13 мая по Сорокину в оккупированной Луганской области пришелся на склад боеприпасов. Кроме этого, пострадали четверо военнослужащих.
По данным росСМИ, в преддверии удара ВСУ по оккупированному Сорокиному пострадал склад боеприпасов на территории воинской части 92760.
Что известно о "бавовне" в Сорокино 13 мая
Местные пророссийские паблики заявляли о четырех мощных взрывах, раздавшихся в 11:21.
По информации российских пропагандистов, попадания были зафиксированы на территории местного предприятия "Юность", расположенного в районе трассы в направлении оккупированного Луганска.
Начиная с 2014 года, оккупационная армия РФ использовала это предприятие в качестве военной базы и логистического штаба.
Ранее серия мощных взрывов прогремела на нефтебазах в оккупированных Ровеньках и Луганске. Представители Луганской ОВА отмечают, что ситуация с поставками горючего в террористические подразделения так называемой ДНР на оккупированном Донбассе стала еще более критичной.
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