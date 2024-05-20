В оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы – видео
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В оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы – видео

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Источник:  online.ua

Россияне жалуются на мощную "бавовну" в оккупированном Луганске 20 апреля.

Что известно о взрывах в оккупированном Луганске

Как сообщают росСМИ, По предварительной информации Удар был нанесен по территории Луганской академии внутренних дел.

Пока информации о пострадавших и последствиях вследствие удара нет.

Что известно о "бавовне" в Сорокино Луганской области 13 мая

Местные пророссийские паблики заявляли о четырех мощных взрывах, раздавшихся в 11:21.

По информации российских пропагандистов, попадания были зафиксированы на территории местного предприятия "Юность", расположенного в районе трассы в направлении оккупированного Луганска.

Начиная с 2014 года, оккупационная армия РФ использовала это предприятие в качестве военной базы и логистического штаба.

Впоследствии стало известно, что удар 13 мая по Сорокину в оккупированной Луганской области пришелся на склад боеприпасов. Кроме этого, пострадали четверо военнослужащих.

По данным росСМИ, в преддверии удара ВСУ по оккупированному Сорокиному пострадал склад боеприпасов на территории воинской части 92760.

В ходе обстрела пострадали четверо военнослужащих: 30-летний И. Кривец, 29-летний Р.Холод и 36-летний Б.Кириллов из Краснодарского края, и 31-летний Е.Глухов из ЛНР, — говорится в сообщении.

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Дата публикации
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