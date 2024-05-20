В оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы – видео

Россияне жалуются на мощную "бавовну" в оккупированном Луганске 20 апреля.
Что известно о взрывах в оккупированном Луганске
Как сообщают росСМИ, По предварительной информации Удар был нанесен по территории Луганской академии внутренних дел.
Пока информации о пострадавших и последствиях вследствие удара нет.
Что известно о "бавовне" в Сорокино Луганской области 13 мая
Местные пророссийские паблики заявляли о четырех мощных взрывах, раздавшихся в 11:21.
По информации российских пропагандистов, попадания были зафиксированы на территории местного предприятия "Юность", расположенного в районе трассы в направлении оккупированного Луганска.
Начиная с 2014 года, оккупационная армия РФ использовала это предприятие в качестве военной базы и логистического штаба.
Впоследствии стало известно, что удар 13 мая по Сорокину в оккупированной Луганской области пришелся на склад боеприпасов. Кроме этого, пострадали четверо военнослужащих.
По данным росСМИ, в преддверии удара ВСУ по оккупированному Сорокиному пострадал склад боеприпасов на территории воинской части 92760.
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