Россияне жалуются на мощную "бавовну" в оккупированном Луганске 20 апреля.

Что известно о взрывах в оккупированном Луганске

Как сообщают росСМИ, По предварительной информации Удар был нанесен по территории Луганской академии внутренних дел.

Пока информации о пострадавших и последствиях вследствие удара нет.

Что известно о "бавовне" в Сорокино Луганской области 13 мая

Местные пророссийские паблики заявляли о четырех мощных взрывах, раздавшихся в 11:21.

По информации российских пропагандистов, попадания были зафиксированы на территории местного предприятия "Юность", расположенного в районе трассы в направлении оккупированного Луганска.

Начиная с 2014 года, оккупационная армия РФ использовала это предприятие в качестве военной базы и логистического штаба.

Впоследствии стало известно, что удар 13 мая по Сорокину в оккупированной Луганской области пришелся на склад боеприпасов. Кроме этого, пострадали четверо военнослужащих.

По данным росСМИ, в преддверии удара ВСУ по оккупированному Сорокиному пострадал склад боеприпасов на территории воинской части 92760.