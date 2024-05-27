У Луганську лунають вибухи та палає пожежа — відео

27 травня ввечері у тимчасово окупованому Луганську стався масштабний “прильот", після якого почалася пожежа.
У Луганську лунають вибухи
У місцевих пабліках почали з’являтися відео з загравою на пів неба.
Російські пропагандисти заявили про атаку на Луганськ ЗСУ “ракетами західного виробництва” та 2 поранених внаслідок обстрілу.
Є версія, що “прильот” у Луганську стався у будівлю Вищого військового авіаційного училища штурманів, де були десятки окупантів.
Відомі результати “бавовни” в окупованому Довжанську
20 травня у місті Довжанськ Луганської області, яке знаходиться під російською окупацією, лунали вибухи. Стало відомо, що атакована база солдатів РФ.
Як повідомляють росЗМІ, удар ЗСУ припав по базі російських військовослужбовців. Внаслідок атаки 3 військових загинули, 4 поранені.
Призначений РФ “глава” окупованої частини Луганської області Пасічник повідомив, що удару по місту 20 травня було попередньо завдано за допомогою ракет ATACMS з касетними боєприпасами і БПЛА.
За його даними, поранено нібито восьмеро людей. Крім цього пошкодження отримав житловий будинок.
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