У Луганську лунають вибухи та палає пожежа — відео
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У Луганську лунають вибухи та палає пожежа — відео

Пожежа
Джерело:  online.ua

27 травня ввечері у тимчасово окупованому Луганську стався масштабний “прильот", після якого почалася пожежа.

У Луганську лунають вибухи

У місцевих пабліках почали з’являтися відео з загравою на пів неба.

Російські пропагандисти заявили про атаку на Луганськ ЗСУ “ракетами західного виробництва” та 2 поранених внаслідок обстрілу.

Є версія, що “прильот” у Луганську стався у будівлю Вищого військового авіаційного училища штурманів, де були десятки окупантів.

Відомі результати “бавовни” в окупованому Довжанську

20 травня у місті Довжанськ Луганської області, яке знаходиться під російською окупацією, лунали вибухи. Стало відомо, що атакована база солдатів РФ.

Як повідомляють росЗМІ, удар ЗСУ припав по базі російських військовослужбовців. Внаслідок атаки 3 військових загинули, 4 поранені.

Призначений РФ “глава” окупованої частини Луганської області Пасічник повідомив, що удару по місту 20 травня було попередньо завдано за допомогою ракет ATACMS з касетними боєприпасами і БПЛА.

За його даними, поранено нібито восьмеро людей. Крім цього пошкодження отримав житловий будинок.

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