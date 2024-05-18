В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар — видео

В Петербурге горит здание цеха по улице Автобусной.
Что известно о пожаре в Санкт-Петербурге
По данным российских СМИ, площадь пожара составляет более 100 кв. метров.
Отметим, что россияне не указывают, чем именно занималось предприятие.
Что известно о пожаре в Новороссийске РФ
Мэр города сообщил, что причина пожара не установлена. Местные жители заявили, что ночью слышали звуки дронов. Информация уточняется.
Более 20 тысяч жителей Новороссийска остались без электричества из-за пожара. В настоящее время специалисты занимаются его ликвидацией.
Новороссийск — крупнейший торговый порт юга России, расположенный в Краснодарском крае. После удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре 2023 года россияне перебросили 14 кораблей в порт Новороссийска.
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