В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар — видео

пожар
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Источник:  online.ua

В Петербурге горит здание цеха по улице Автобусной.

Что известно о пожаре в Санкт-Петербурге

По данным российских СМИ, площадь пожара составляет более 100 кв. метров.

Отметим, что россияне не указывают, чем именно занималось предприятие.

Что известно о пожаре в Новороссийске РФ

Мэр города сообщил, что причина пожара не установлена. Местные жители заявили, что ночью слышали звуки дронов. Информация уточняется.

Более 20 тысяч жителей Новороссийска остались без электричества из-за пожара. В настоящее время специалисты занимаются его ликвидацией.

Новороссийск — крупнейший торговый порт юга России, расположенный в Краснодарском крае. После удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре 2023 года россияне перебросили 14 кораблей в порт Новороссийска.

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