У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа — відео

У Петербурзі горить будівля цеху на вулиці Автобусній.

Що відомо про пожежу в Санкт-Петербурзі

За даними російських ЗМІ, площа пожежі становить понад 100 кв. метрів.

Зазначимо, що росіяни не вказують, чим саме займалося підприємства.

Що відомо про пожежу в Новоросійську РФ

Мер міста повідомив, що причину пожежі не встановлено. Місцеві жителі заявили, що вночі чули звуки дронів. Інформація уточнюється.

Понад 20 тисяч мешканців Новоросійська залишилися без електрики через пожежу. Наразі фахівці займаються його ліквідацією.

Новоросійськ — найбільший торговий порт півдня Росії, розташований у Краснодарському краї. Після удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі у вересні 2023 року, росіяни перекинули 14 кораблів у порт Новоросійська.