В подмосковной Дубне пылает масштабный пожар — видео

2 июня произошел большой пожар в городе Дубно, который находится под Москвой. На берегу так называемого "Московского моря" сгорели десятки деревянных построек.
На берегу "Московского моря" масштабно пылало — видео
Большой пожар на лодочной станции БАМ в подмосковной Дубне уничтожил много деревянных построек. Это произошло на берегу Иваньковского водохранилища, которое в народе называют "Московским морем".
О происшествии сообщили российские пропагандистские паблики.
Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания уточняются.
Что известно о вероятной "бавовне" на НПЗ в Ухте
По информации российских Telegram-каналов, очевидцы слышали взрывы, предшествовавшие пожарам.
Пока известно о двух погибших.
Пожар на НПЗ начался днем 2 июня. По словам очевидцев, перед возгоранием они слышали несколько хлопков в районе нефтеперерабатывающего завода. Вскоре там был замечен столб дыма, — говорится в сообщениях российских пабликов.
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