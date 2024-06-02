В подмосковной Дубне пылает масштабный пожар — видео

2 июня произошел большой пожар в городе Дубно, который находится под Москвой. На берегу так называемого "Московского моря" сгорели десятки деревянных построек.

На берегу "Московского моря" масштабно пылало — видео

Большой пожар на лодочной станции БАМ в подмосковной Дубне уничтожил много деревянных построек. Это произошло на берегу Иваньковского водохранилища, которое в народе называют "Московским морем".

О происшествии сообщили российские пропагандистские паблики.

Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания уточняются.

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По информации российских Telegram-каналов, очевидцы слышали взрывы, предшествовавшие пожарам.

Пока известно о двух погибших.