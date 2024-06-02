В подмосковной Дубне пылает масштабный пожар — видео
Категория
Проиcшествия
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В подмосковной Дубне пылает масштабный пожар — видео

Пожар
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Источник:  online.ua

2 июня произошел большой пожар в городе Дубно, который находится под Москвой. На берегу так называемого "Московского моря" сгорели десятки деревянных построек.

На берегу "Московского моря" масштабно пылало — видео

Большой пожар на лодочной станции БАМ в подмосковной Дубне уничтожил много деревянных построек. Это произошло на берегу Иваньковского водохранилища, которое в народе называют "Московским морем".

О происшествии сообщили российские пропагандистские паблики.

Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания уточняются.

Что известно о вероятной "бавовне" на НПЗ в Ухте

По информации российских Telegram-каналов, очевидцы слышали взрывы, предшествовавшие пожарам.

Пока известно о двух погибших.

Пожар на НПЗ начался днем 2 июня. По словам очевидцев, перед возгоранием они слышали несколько хлопков в районе нефтеперерабатывающего завода. Вскоре там был замечен столб дыма, — говорится в сообщениях российских пабликов.

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