На Белгородщине раздаются взрывы и разгорается масштабный пожар — видео
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На Белгородщине раздаются взрывы и разгорается масштабный пожар — видео

Пожар
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Источник:  online.ua

Днем 9 июня в Белгородской области произошел большой пожар и были слышны взрывы. Местные власти "отрапортовали" о якобы возгорании в нежилом помещении

Главные тезисы

  • Россияне говорят о большом пожаре и серии взрывов на Белгородщине.
  • Атака боеприпасов привела к возгоранию и повреждению здания. Российский губернатор подтвердил факт пожара.
  • Атака дронов на нефтебазу также вызвала серьезный инцидент, однако пожар был ликвидирован без пострадавших.
  • В Ракитянском районе Белгородщины был атакован склад боеприпасов, что привело к пожару и серии взрывов. 
  • Российский губернатор подтвердил инцидент на нефтебазе и заверил, что пожар был быстро ликвидирован, а пострадавших нет.

На Белгородщине разгорается масштабный пожар: что известно

Местные власти после обеда сообщали, что в Белгороде и Белгородском районе третий день за день объявляли ракетную опасность.

После этого в соцсетях стали появляться фото и видео пожара.

Во время пожара слышны звуки взрывов.

Издание ASTRA, ссылаясь на местных жителей, пишет, что атакован склад боеприпасов в Ракитянском районе.

По словам россиян, были слышны взрывы, а затем начался пожар.

Тем временем МО РФ заявило, что над территорией Белгородской области уничтожен беспилотный летательный аппарат.

А местный губернатор уже заявил о пожаре на нежилом объекте.

Что известно о ночной “бавовне” от ГУР на нефтебазе в Белгородской области

В ночь на 6 июня беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали нефтебазу в Белгородской области.

Задача выполнена, мероприятия будут продолжены, — отметил представитель Сил обороны.

Об атаке украинских БпЛА по нефтебазе Старооскольского городского округа заявил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Российский чиновник подтвердил, что в результате атаки дронов вспыхнул один из резервуаров.

Пожар, по его словам, якобы был оперативно ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.

Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет.

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