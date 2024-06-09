На Белгородщине раздаются взрывы и разгорается масштабный пожар — видео

Днем 9 июня в Белгородской области произошел большой пожар и были слышны взрывы. Местные власти "отрапортовали" о якобы возгорании в нежилом помещении

На Белгородщине разгорается масштабный пожар: что известно

Местные власти после обеда сообщали, что в Белгороде и Белгородском районе третий день за день объявляли ракетную опасность.

После этого в соцсетях стали появляться фото и видео пожара.

Во время пожара слышны звуки взрывов.

Издание ASTRA, ссылаясь на местных жителей, пишет, что атакован склад боеприпасов в Ракитянском районе.

По словам россиян, были слышны взрывы, а затем начался пожар.

Тем временем МО РФ заявило, что над территорией Белгородской области уничтожен беспилотный летательный аппарат.

А местный губернатор уже заявил о пожаре на нежилом объекте.

Что известно о ночной “бавовне” от ГУР на нефтебазе в Белгородской области

В ночь на 6 июня беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали нефтебазу в Белгородской области.

Задача выполнена, мероприятия будут продолжены, — отметил представитель Сил обороны. Поделиться

Об атаке украинских БпЛА по нефтебазе Старооскольского городского округа заявил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Российский чиновник подтвердил, что в результате атаки дронов вспыхнул один из резервуаров.

Пожар, по его словам, якобы был оперативно ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.