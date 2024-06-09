На Белгородщине раздаются взрывы и разгорается масштабный пожар — видео

Днем 9 июня в Белгородской области произошел большой пожар и были слышны взрывы. Местные власти "отрапортовали" о якобы возгорании в нежилом помещении
Главные тезисы
- Россияне говорят о большом пожаре и серии взрывов на Белгородщине.
- Атака боеприпасов привела к возгоранию и повреждению здания. Российский губернатор подтвердил факт пожара.
- Атака дронов на нефтебазу также вызвала серьезный инцидент, однако пожар был ликвидирован без пострадавших.
- В Ракитянском районе Белгородщины был атакован склад боеприпасов, что привело к пожару и серии взрывов.
- Российский губернатор подтвердил инцидент на нефтебазе и заверил, что пожар был быстро ликвидирован, а пострадавших нет.
На Белгородщине разгорается масштабный пожар: что известно
Местные власти после обеда сообщали, что в Белгороде и Белгородском районе третий день за день объявляли ракетную опасность.
После этого в соцсетях стали появляться фото и видео пожара.
Во время пожара слышны звуки взрывов.
Издание ASTRA, ссылаясь на местных жителей, пишет, что атакован склад боеприпасов в Ракитянском районе.
По словам россиян, были слышны взрывы, а затем начался пожар.
Тем временем МО РФ заявило, что над территорией Белгородской области уничтожен беспилотный летательный аппарат.
А местный губернатор уже заявил о пожаре на нежилом объекте.
Что известно о ночной “бавовне” от ГУР на нефтебазе в Белгородской области
В ночь на 6 июня беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали нефтебазу в Белгородской области.
Об атаке украинских БпЛА по нефтебазе Старооскольского городского округа заявил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Российский чиновник подтвердил, что в результате атаки дронов вспыхнул один из резервуаров.
Пожар, по его словам, якобы был оперативно ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.
Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет.
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