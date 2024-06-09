ВСУ отразили 62 атаки армии РФ с начала суток

Наибольшая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 23 раза за сегодня здесь происходили столкновения разной интенсивности. В настоящее время продолжаются бои в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Новопокровского. Авиация оккупантов била КАБами в течение дня по Нудному, Новоалександровке, Воздвиженке и Ивановке. В настоящее время пять попыток российских агрессоров улучшить свои позиции еще продолжаются.