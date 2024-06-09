ВСУ отразили 62 атаки армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 62 атаки армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Наибольшая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 23 раза за сегодня здесь происходили столкновения разной интенсивности. В настоящее время продолжаются бои в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Новопокровского.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины отразили 62 атаки армии РФ с начала текущих суток.
  • Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где происходили столкновения с украинскими защитниками.
  • Украинские защитники успешно удерживают оборону, наносят значительные потери противнику.
  • Российская армия активизировала свои действия на Купянском направлении, однако силы обороны Украины успешно противостоят попыткам улучшения позиций оккупантов.
  • Общие потери противника в неделю оцениваются сотрудниками ВСУ на уровне более 8 тысяч солдат, техники и вооружения, что свидетельствует о высокой эффективности обороны украинских военных.

Что известно о ситуации на фронте

Оперативная информация по состоянию на 18.30 09.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток - 62. Сегодня агрессор продолжает применять авиацию и атаковать по нескольким направлениям, наиболее активно - на Покровском. Украинские защитники крепко держат оборону.

  • На Купянском направлении оккупанты активизировались в районах Песчаного и Невского, увеличив количество попыток улучшить свои позиции до девяти.

  • Также вражеские силы атаковали в районе Грековки на Лиманском направлении. Всего с начала суток агрессор пытался атаковать шесть раз. Бомбардировал управляемыми авиабомбами в районах Серебрянского леса, Новосадового, Новоегоровки и Петропавловки.

  • На Краматорском направлении в течение дня имели место девять боестолкновений. Продолжаются бои в районе Калиновки.

  • Наибольшая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 23 раза за сегодня здесь происходили столкновения разной интенсивности. В настоящее время продолжаются бои в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Новопокровского. Авиация оккупантов била КАБами в течение дня по Нудному, Новоалександровке, Воздвиженке и Ивановке. В настоящее время пять попыток российских агрессоров улучшить свои позиции еще продолжаются.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

Силы обороны продолжают давать отпор врагу и наносить ему максимальные потери на всей линии фронта.

Российская армия потеряла в Украине более 8 тыс солдат за неделю

О потерях противника сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

Общие боевые потери противника на 02-09.06 ориентировочно составили:

  • личного состава 8700 человек - ликвидировано,

  • танков - 104 ед.,

  • боевых бронированных машин - 151 ед.,

  • артиллерийских систем - 360 ед.,

  • РСЗО - 8 ед.,

  • средств ПВО - 15 ед,

  • кораблей - 1 ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 283,

  • крылатых ракет - 9,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 470 ед,

  • специальной техники - 58.

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