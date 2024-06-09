ВСУ отразили 62 атаки армии РФ с начала суток

Наибольшая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 23 раза за сегодня здесь происходили столкновения разной интенсивности. В настоящее время продолжаются бои в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Новопокровского.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины отразили 62 атаки армии РФ с начала текущих суток.
- Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где происходили столкновения с украинскими защитниками.
- Украинские защитники успешно удерживают оборону, наносят значительные потери противнику.
- Российская армия активизировала свои действия на Купянском направлении, однако силы обороны Украины успешно противостоят попыткам улучшения позиций оккупантов.
- Общие потери противника в неделю оцениваются сотрудниками ВСУ на уровне более 8 тысяч солдат, техники и вооружения, что свидетельствует о высокой эффективности обороны украинских военных.
Что известно о ситуации на фронте
Оперативная информация по состоянию на 18.30 09.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток - 62. Сегодня агрессор продолжает применять авиацию и атаковать по нескольким направлениям, наиболее активно - на Покровском. Украинские защитники крепко держат оборону.
На Купянском направлении оккупанты активизировались в районах Песчаного и Невского, увеличив количество попыток улучшить свои позиции до девяти.
Также вражеские силы атаковали в районе Грековки на Лиманском направлении. Всего с начала суток агрессор пытался атаковать шесть раз. Бомбардировал управляемыми авиабомбами в районах Серебрянского леса, Новосадового, Новоегоровки и Петропавловки.
На Краматорском направлении в течение дня имели место девять боестолкновений. Продолжаются бои в районе Калиновки.
Наибольшая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 23 раза за сегодня здесь происходили столкновения разной интенсивности. В настоящее время продолжаются бои в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Новопокровского. Авиация оккупантов била КАБами в течение дня по Нудному, Новоалександровке, Воздвиженке и Ивановке. В настоящее время пять попыток российских агрессоров улучшить свои позиции еще продолжаются.
По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.
Силы обороны продолжают давать отпор врагу и наносить ему максимальные потери на всей линии фронта.
Российская армия потеряла в Украине более 8 тыс солдат за неделю
О потерях противника сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.
Общие боевые потери противника на 02-09.06 ориентировочно составили:
личного состава 8700 человек - ликвидировано,
танков - 104 ед.,
боевых бронированных машин - 151 ед.,
артиллерийских систем - 360 ед.,
РСЗО - 8 ед.,
средств ПВО - 15 ед,
кораблей - 1 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 283,
крылатых ракет - 9,
автомобильной техники и автоцистерн - 470 ед,
специальной техники - 58.
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