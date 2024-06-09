ЗСУ відбили 62 атаки армії РФ з початку доби

Найбільша активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 23 рази за сьогодні тут відбувалися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Новопокровського.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 62 атаки армії РФ, найбільша активність противника спостерігається на Покровському напрямку.
- Українські захисники продовжують міцно тримати оборону та завдають максимальних втрат російським військам.
- Загальні втрати противника за тиждень складають понад 8 тисяч солдатів, бронетехніки та військової техніки.
- На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися й хочуть покращити свої позиції в різних районах.
- Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу та завдавати йому максимальних втрат на всій лінії фронту, утримуючи ситуацію під контролем.
Що відомо про ситуацію на фронті
Оперативна інформація станом на 18.30 09.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби — 62. Сьогодні агресор продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках, найактивніше — на Покровському. Українські захисники міцно тримають оборону.
На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися в районах Піщаного та Невського, збільшивши кількість спроб покращити власні позиції до дев’яти.
Також ворожі сили атакували в районі Греківки на Лиманському напрямку. Загалом тут з початку доби агресор намагався атакувати шість разів. Бомбардував керованими авіабомбами в районах Серебрянського лісу, Новосадового, Новоєгорівки та Петропавлівки.
На Краматорському напрямку протягом дня мали місце дев’ять боєзіткнень. Тривають бої в районі Калинівки.
Найбільша активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 23 рази за сьогодні тут відбувалися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Новопокровського. Авіація окупантів била КАБами протягом дня по Скучному, Новоолександрівці, Воздвиженці та Іванівці. Наразі п’ять спроб російських агресорів покращити власні позиції іще тривають.
На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу та завдавати йому максимальних втрат на всій лінії фронту.
Російська армія втратила в Україні понад 8 тис солдатів за тиждень
Про втрати противника повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
Загальні бойові втрати противника на 02-09.06 орієнтовно склали:
особового складу 8700 осіб — ліквідовано,
танків — 104 од.,
бойових броньованих машин — 151 од.,
артилерійських систем — 360 од.,
РСЗВ — 8 од.,
засобів ППО — 15 од,
кораблів — 1 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 283,
крилатих ракет — 9,
автомобільної техніки та автоцистерн — 470 од,
спеціальної техніки — 58.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-