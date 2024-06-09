ЗСУ відбили 62 атаки армії РФ з початку доби

На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися в районах Піщаного та Невського, збільшивши кількість спроб покращити власні позиції до дев’яти.

Також ворожі сили атакували в районі Греківки на Лиманському напрямку. Загалом тут з початку доби агресор намагався атакувати шість разів. Бомбардував керованими авіабомбами в районах Серебрянського лісу, Новосадового, Новоєгорівки та Петропавлівки.