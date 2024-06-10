По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ разместила на Харьковщине заградительные отряды чеченских наемников, так называемых "кадыровцев".

Зачем российские оккупанты перебросили кадыровцев к границе с Харьковщиной

Волошин отметил, что чеченские наемники должны препятствовать отступлению российских окупантов из Харьковщины на территорию страны-агрессорки.

Есть информация, что они будут размещать эти подразделения для поддержки перегруппировки своих войск. Враг придерживается тактики выставления заградительных отрядов из числа личного состава этого подразделения "Ахмат". Конечно, будут размещены они где-нибудь на границах или вблизи границ с севером Харьковщины. Ведь вражеская армия там понесла потери и разбита, поэтому в поддержку своих действий враг вынужден маневрировать резервами, перемещать подразделения в районе линии нашей госграницы и пополнять свои силы и средства за счет резервов от воздушно-десантных войск РФ и также 11 и 44 армейских корпусов РФ. – объясняет Волошин. Поделиться

Что происходит сейчас на фронте

Украинские аналитики и военные отмечают, что заявления оккупационной армии РФ о якобы захвате Рыжевки в Сумской области не соответствуют действительности.

Рыжевка – среди тех населенных пунктов, куда часто прорываются вражеские ДРГ и, вполне похоже, что наемники Кадырова – тоже действовала как ДРГ, хотя точно установить, действительно ли это произошло вчера или гораздо раньше – сложно, - подчеркивают аналитики DeepState. Поделиться

Руководитель Белопольского общества Юрий Зарк отмечает, что видео чеченских наемников якобы с захватом Рыжевки фейковое и российских окупантов не имеет в населенном пункте.

То есть российские оккупанты сняли это видео в каком-то условном населенном пункте, вероятно соседнем с Рыжевкой Теткино в Курской области, и выдают якобы начало наступления на Сумщине.

Очевидной целью распространения такого сообщения со стороны россиян стало сеяние паники среди украинцев из-за перспективы открытия еще одного направления на фронте.

В Харьковской области ключевыми направлениями боевых действий остаются районы Липцев и Волчанская.

Силы обороны контролируют 70% города – то есть зона контроля украинских войск увеличилась, ведь в разгар наступления составляла около 60%.

Однако в самом Волчанске продолжаются активные бои и ситуация динамичная, поэтому изменений на карте боевых действий за неделю не было.

На Купянском направлении основными направлениями боеприкосновений являются районы сел Ивановка и Берестово.

На прошлой неделе россияне смогли продвинуться в районе Ивановки в направлении Степной Новоселовки.

В результате вражеской атаки Ивановка оккупирована.

Покровское направление остается одним из самых сложных на линии фронта. Основными точками боеприкосновений на прошлой неделе были районы сел Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Яснобродовка.