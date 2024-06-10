По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ разместила на Харьковщине заградительные отряды чеченских наемников, так называемых "кадыровцев".
Главные тезисы
- Российская армия разместила чеченских наемников на границе с Харьковщиной с целью предотвратить отступление окупантов.
- Фейковые заявления оккупационной армии о захвате населенных пунктов на Сумщине направлены на сеяние паники.
- Боевые действия в Харьковской области активны в районах Липцов и Волчанска, где остается не изменилась.
- На Купянском направлении в результате вражеской атаки село Ивановка было оккупировано, осложняя оборону.
- Покровское направление остаётся сложным, с активными боевыми столкновениями в ряде населенных пунктов.
Зачем российские оккупанты перебросили кадыровцев к границе с Харьковщиной
Волошин отметил, что чеченские наемники должны препятствовать отступлению российских окупантов из Харьковщины на территорию страны-агрессорки.
Что происходит сейчас на фронте
Украинские аналитики и военные отмечают, что заявления оккупационной армии РФ о якобы захвате Рыжевки в Сумской области не соответствуют действительности.
Руководитель Белопольского общества Юрий Зарк отмечает, что видео чеченских наемников якобы с захватом Рыжевки фейковое и российских окупантов не имеет в населенном пункте.
То есть российские оккупанты сняли это видео в каком-то условном населенном пункте, вероятно соседнем с Рыжевкой Теткино в Курской области, и выдают якобы начало наступления на Сумщине.
Очевидной целью распространения такого сообщения со стороны россиян стало сеяние паники среди украинцев из-за перспективы открытия еще одного направления на фронте.
В Харьковской области ключевыми направлениями боевых действий остаются районы Липцев и Волчанская.
Силы обороны контролируют 70% города – то есть зона контроля украинских войск увеличилась, ведь в разгар наступления составляла около 60%.
Однако в самом Волчанске продолжаются активные бои и ситуация динамичная, поэтому изменений на карте боевых действий за неделю не было.
На Купянском направлении основными направлениями боеприкосновений являются районы сел Ивановка и Берестово.
На прошлой неделе россияне смогли продвинуться в районе Ивановки в направлении Степной Новоселовки.
В результате вражеской атаки Ивановка оккупирована.
Покровское направление остается одним из самых сложных на линии фронта. Основными точками боеприкосновений на прошлой неделе были районы сел Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Яснобродовка.
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