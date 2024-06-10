Разрешение США на удары по территории России из американского оружия, на 16% снизили размер "неприкосновенной" территории агрессора.

Разрешение США бить по РФ сократили "неприкосновенную территорию" агрессора на 16%

Отмечается, что разрешение США фактически создало достаточно масштабную территорию, по которой Силы обороны имеют право бить из западных вооружений.

В то же время определенные ограничения на типы американского оружия ограничили возможность ВСУ наносить удары по отдаленным от границы с Украиной районам, которые Россия использует для прикрытия собственных боевых сил, органов управления, логистики и тылового обеспечения.

Разрешение США наносить удары по территории РФ из американского оружия для поражения некоторых военных объектов на небольшом участке украинско-российской границы, уменьшили размер наземной российской "недорканой" территории максимум на 16%. Однако политика США позволяет агрессору сохранять еще не менее 84% наземной защиты. Украине запрещено использовать зенитные ракетные системы на остальной территории России, что все еще защищает подавляющее большинство ее оперативного и глубокого тыла, говорится в отчете. Поделиться

Аналитики ISW предполагают, что Вооруженные силы Украины могут поражать все легитимные военные цели в пределах досягаемости реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Белгородской, Курской и Брянской областях. В то же время, говорится в отчете, далеко не факт, что Силы обороны имеют на это разрешение.

Высокопоставленные чиновники США разрешили Украине наносить удары по территории России с помощью РСЗО для контрбатарейного огня, но географически ограничили такие атаки районом государственной границы в Харьковской области.

Фактически, Вооруженные силы имеют право наносить удары по российским военным объектам, "расположенным непосредственно вдоль украинской границы". Силы обороны не могут запретить бить по российским военным целям дальше в тылу или в других районах Курской и Брянской областей, которые также находятся в зоне досягаемости РСЗО. Поделиться

Заявления американских официальных лиц также указывают на то, что ВСУ могут быть ограничены в возможности наносить удары по российским военным целям, не принимающим активного участия в наземных атаках и ударах по Украине. Таким образом, сокращение площади безопасного (неприкосновенного) пространства России может составить менее 16 процентов.

В ISW отметили, что нынешнее изменение политики США хотя и является шагом в правильном направлении, но не может снизить масштабы дальнейших ударов агрессора по прикодированию Украины.

В то же время, в Институте отметили, что правительства стран Запада поддерживают и обсуждают разрешение ВСУ использовать западное оружие для ударов также по российским тыловым оперативным и глубоким тыловым районам на территории РФ.

Удары ВСУ по территории РФ западным оружием

На днях Белый дом официально разрешил ВСУ применять для ударов американское оружие, но исключительно в районе госграницы Харьковской области. Плюс — запрещено использовать баллистические ракеты ATACMS.

Один из адмиралов НАТО считает, что Украине следует позволить наносить удары по России западным оружием без ограничения дальности.

Российский диктатор Владимир Путин намекнул, что удары Украины по России западным оружием не пересекают предполагаемую "красную линию", что приведет к применению ядерного оружия.