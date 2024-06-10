БпЛА атаковали буксир и баржу РФ в заливе вблизи Таганрога
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Проиcшествия
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БпЛА атаковали буксир и баржу РФ в заливе вблизи Таганрога

Буксир "Инженер Смирнов"
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Источник:  online.ua

По утверждениям российских Telegram-каналов, дроны атаковали российский буксир и баржу в Таганрогском заливе. Суда в результате атаки получили повреждения.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали российский буксир и баржу в Таганрогском заливе, вызвав повреждения и ранения членов экипажа.
  • Корабли-носители ракет 'Калибр' представляют угрозу для региона, с общим залпом до 24 ракет, находятся в Черном и Азовском морях.
  • Активность России в регионе подтверждена проходом судов в направлении Черного и Азовского морей.
  • Буксир 'Инженер Смирнов' и баржа 'Секция-179' получили повреждения в результате атаки дронов в Таганрогском заливе.
  • Присутствие кораблей армии РФ с 'Калибрами' в морях может представлять опасность для безопасности региона.

Что известно об атаке беспилотников на буксир и баржу в заливе вблизи Таганрога

Как сообщает Telegram-канал Baza, в результате атаки дронов баржа получила повреждение.

При этом буксир вынужден был возвращаться в порт.

Российские источники утверждают, что атака была совершена на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" вечером 8 июня.

В частности, капитан буксира сообщил, что в результате атаки у баржи есть повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла. Также двое членов экипажа получили осколочные ранения.

Ходовые качества буксира потеряны не были, и капитан решил возвращаться в порт Азов в Ростовской области.

Что известно о присутствии кораблей армии РФ в Черном и Азовском морях

По информации ВМС ВСУ, по состоянию на утро понедельника, 10 июня, страна-агрессорка вывела в Черное и Азовское моря корабли-носители ракет "Калибр".

Так, в Черном море находится один вражеский корабль-носитель "Калибров". Общий залп – до 4 ракет.

В Азовском море находятся 8 вражеских кораблей, из них носители "Калибров" 3 судна общим залпом до 24 ракет.

В Средиземном море 2 вражеских корабля с "Калибром" общим залпом до 12 ракет.

За сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 7 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

  • к Азовского моря - 4 судна, из них 4 двигалось из пролива Босфор.

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