По утверждениям российских Telegram-каналов, дроны атаковали российский буксир и баржу в Таганрогском заливе. Суда в результате атаки получили повреждения.

Что известно об атаке беспилотников на буксир и баржу в заливе вблизи Таганрога

Как сообщает Telegram-канал Baza, в результате атаки дронов баржа получила повреждение.

При этом буксир вынужден был возвращаться в порт.

Российские источники утверждают, что атака была совершена на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" вечером 8 июня.

В частности, капитан буксира сообщил, что в результате атаки у баржи есть повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла. Также двое членов экипажа получили осколочные ранения.

Ходовые качества буксира потеряны не были, и капитан решил возвращаться в порт Азов в Ростовской области.

Что известно о присутствии кораблей армии РФ в Черном и Азовском морях

По информации ВМС ВСУ, по состоянию на утро понедельника, 10 июня, страна-агрессорка вывела в Черное и Азовское моря корабли-носители ракет "Калибр".

Так, в Черном море находится один вражеский корабль-носитель "Калибров". Общий залп – до 4 ракет.

В Азовском море находятся 8 вражеских кораблей, из них носители "Калибров" 3 судна общим залпом до 24 ракет.

В Средиземном море 2 вражеских корабля с "Калибром" общим залпом до 12 ракет.

За сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили: