8 июня впервые зафиксирована атака дронов на российскую Северную Осетию, где расположен аэропорт, с которого взлетает авиация, атакующая Украину.

В РФ сообщили о сбитых украинских беспилотниках над Моздоком

Так называемое "минобороны" России сообщило, что утром один беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Республики Северная Осетия-Алания.

Губернатор региона уточнил, что в Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата.

По предварительной информации оккупационных властей, БПЛА прилетели "с украинской стороны". Их целью был военный аэродром.

Именно с аэродрома Моздок взлетают МиГ-31К и Ту, которые обстреливают Украину.

Северная Осетия расположена на значительном расстоянии от зоны боевых действий, регион и Запорожье, например, разделяет около 900 км по прямой.

В Крыму прогремели мощные взрывы

Жители оккупированного Крыма сообщают о новом мощном "хлопке", который произошел ночью 8 июня. Оккупационные российские власти утверждают, что якобы был уничтожен безэкипажный катер в районе Стрелковой бухты Севастополя.

По словам местных жителей, начиная с 01:53 на оккупированном полуострове начали раздаваться громкие взрывы.

Оккупационная так называемая "власть" начала утверждать, что в районе Стрелковой бухты якобы был уничтожен безэкипажный катер.

Громкие звуки, которые были слышны в районе Стрелковой бухты, - это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер, - заявил "губернатор" Севастополя Михаил Развлекаев.

В 4:06 местные жители сообщили о взрывах в Керчи – с другой стороны пролива – "в Темрюкском районе Краснодарского края".