8 июня впервые зафиксирована атака дронов на российскую Северную Осетию, где расположен аэропорт, с которого взлетает авиация, атакующая Украину.
Главные тезисы
- Сбитые беспилотники прилетели с украинской территории и направлялись на военный аэродром в Моздоке.
- Атаки в Северной Осетии и взрывы в оккупированном Крыму произошли одновременно, что может указывать на их связь.
- Мощные взрывы в Крыму и уничтожение безэкипажных катеров подтверждают нарастающее напряжение в регионе.
- Инцидент с украинскими дронами и взрывы в Керчи могут свидетельствовать о нарастающем конфликте в регионе, требующем внимания международного сообщества.
В РФ сообщили о сбитых украинских беспилотниках над Моздоком
Так называемое "минобороны" России сообщило, что утром один беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Республики Северная Осетия-Алания.
Губернатор региона уточнил, что в Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата.
По предварительной информации оккупационных властей, БПЛА прилетели "с украинской стороны". Их целью был военный аэродром.
Именно с аэродрома Моздок взлетают МиГ-31К и Ту, которые обстреливают Украину.
Северная Осетия расположена на значительном расстоянии от зоны боевых действий, регион и Запорожье, например, разделяет около 900 км по прямой.
В Крыму прогремели мощные взрывы
Жители оккупированного Крыма сообщают о новом мощном "хлопке", который произошел ночью 8 июня. Оккупационные российские власти утверждают, что якобы был уничтожен безэкипажный катер в районе Стрелковой бухты Севастополя.
По словам местных жителей, начиная с 01:53 на оккупированном полуострове начали раздаваться громкие взрывы.
Оккупационная так называемая "власть" начала утверждать, что в районе Стрелковой бухты якобы был уничтожен безэкипажный катер.
Громкие звуки, которые были слышны в районе Стрелковой бухты, - это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер, - заявил "губернатор" Севастополя Михаил Развлекаев.
В 4:06 местные жители сообщили о взрывах в Керчи – с другой стороны пролива – "в Темрюкском районе Краснодарского края".
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