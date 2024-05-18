WP сделал прогноз по срокам восстановления разрушенных обстрелами РФ электростанций Украины

Украина войдет в зиму с ощутимым дефицитом электроэнергии, даже если погода будет теплой. Страна потеряла около половины своей электрогенерации, и восстановить все это через несколько месяцев будет невозможно.

Когда будет восстановлено разрушенные обстрелами РФ электростанции Украины

С марта Украина пережила пять волн массированных русских ударов по энергетике. По словам гендиректора компании ДТЭК Максима Тимченко, последняя атака, 8 мая, была особенно разрушительной, потому что все ракеты достигли своих целей беспрепятственно со стороны ПВО и вывели из строя еще три электростанции.

Нам нужно выйти из этого цикла: уничтожение, ремонт, уничтожение — то есть мы можем потерять все, если у нас не будет надлежащих систем ПВО, — сказал Тимченко. Поделиться

Если в прошлом году украинская ПВО смогла перехватить большую часть российских ракет и дронов, то в этом году из-за задержек с американской помощью россиянам удалось нанести масштабный ущерб энергосистеме Украины.

По мнению члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, зима будет, несомненно, тяжелой, вопрос лишь в том, насколько. По его словам, из-за ударов россиян Украина потеряла примерно восемь гигаватт электроэнергии, что приближается к половине того, что нужно стране в периоды пиковой нагрузки.

Этот [дефицит] можно существенно снизить, но не настолько, чтобы его можно было сократить вдвое или даже искоренить. То есть дефицит в электросистеме будет даже если зима будет теплой, — говорит Бойко.

В прошлом году россияне били преимущественно по энергораспределительной сети, поэтому расходы компании ДТЭК на ремонт и восстановление оборудования составили около 120 миллионов долларов. В этот раз затраты будут выше, поскольку теперь россияне принялись уничтожать сами электростанции.

По оценкам Тимченко, на замену уничтоженных турбин, генераторов и диспетчерского оборудования компании ДТЭК нужно потратить около 350 миллионов долларов. И это с учетом того, что частично удастся обойтись подержанным оборудованием из европейских электростанций.

Тимченко надеется, что украинская энергосистема сможет пережить следующую зиму и избежать катастрофы, если энергетики проделают все, что они задумали. Но для этого Украине нужна поддержка Запада, в том числе по усилению ПВО.

Ситуация в украинской энергетике: последние новости

В Укрэнерго прогнозируют, что отключения света в Украине могут продолжаться до конца лета. По словам Юрия Бойко, даже при условии привлечения импорта и аварийной помощи, энергетики вынуждены вводить аварийные отключения света.

По словам энергетического эксперта Андрея Закревского, полный блекаут в Украине невозможен, поскольку остается атомная генерация энергии. Но его не хватает для покрытия потребительских пиков.