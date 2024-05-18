WP зробив прогноз щодо термінів відновлення зруйнованих обстрілами РФ електростанцій України

Україна увійде в зиму із відчутним дефіцитом електроенергії, навіть якщо погода буде теплою. Країна втратила близько половини своєї електрогенерації, і відновити все це за кілька місяців буде неможливо.

Коли буде відновлення зруйнованих обстрілами РФ електростанцій України

З березня Україна пережила п’ять хвиль масованих російських ударів по енергетиці. За словами гендиректора компанії ДТЕК Максима Тимченка, остання атака, 8 травня, була особливо руйнівною, тому що всі ракети досягли своїх цілей без перешкод з боку ППО і вивели з ладу ще три електростанції.

Нам потрібно вийти з цього циклу: знищення, ремонт, знищення — тобто ми можемо втратити все, якщо у нас не буде належних систем ППО, — сказав Тимченко. Поширити

Якщо торік українська ППО змогла перехопити більшу частину російських ракет та дронів, то цього року через затримки із американською допомогою росіянам вдалося завдати масштабних збитків енергосистемі України.

На думку члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, зима буде, безсумнівно, важкою, питання лише в тому, наскільки. За його словами, через удари росіян Україна втратила приблизно вісім гігават електроенергії, що наближається до половини того, що потрібно країні у періоди пікового навантаження.

Цей [дефіцит] можна суттєво зменшити, але не настільки, щоб його можна було скоротити вдвічі чи навіть викорінити. Тобто дефіцит в електросистемі буде, навіть якщо зима буде теплою, — каже Бойко.

Торік росіяни били переважно по енергорозподільчій мережі, тож витрати компанії ДТЕК на ремонт і відновлення обладнання склали близько 120 мільйонів доларів. Цього разу витрати будуть вищими, оскільки тепер росіяни взялися нищити самі електростанції.

За оцінками Тимченка, на заміну знищених турбін, генераторів та диспетчерського обладнання компанії ДТЕК потрібно витратити близько 350 мільйонів доларів. І це з урахуванням, що частково вдастся обійтися вживаним обладнанням з європейських електростанцій.

Тимченко сподівається, що українська енергосистема зможе пережити наступну зиму і уникнути катастрофи, якщо енергетики виконають все, що вони задумали. Але для цього Україні потрібна підтримка Заходу, у тому числі щодо посилення ППО.

Ситуація в українській енергетиці: останні новини

В Укренерго прогнозують, що відключення світла в Україні можуть тривати до кінця літа. За словами Юрія Бойка, навіть за умови залучення імпорту та аварійної допомоги, енергетики вимушенні вводити аварійні відключення світла.

За словами енергетичного експерта Андрія Закревського, повний блекаут в Україні неможливий, адже залишається атомна генерація енергії. Але її не вистачає для покриття споживчих піків.