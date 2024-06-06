Военные РФ обстреляли Донецкую область. Погиб человек, трое раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ обстреляли Донецкую область. Погиб человек, трое раненых

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
обстрел
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В результате российских обстрелов севера Донетчины 6 июня 1 человек погиб и 3 получили ранения.

Главные тезисы

  • В результате обстрелов РФ на севере Донецкой области 1 человек погиб, а 3 получили ранения.
  • Украинские власти многократно призывали жителей эвакуироваться из прифронтовых районов Донбасса из-за угрозы российских обстрелов.
  • В результате атак авиабомбами в селе Михайловка пострадали два человека, включая 12-летнего мальчика.
  • Для помощи в эвакуации из зоны конфликта населению доступна горячая линия 102.

Что известно об обстреле РФ Донецкой области

Во Временном Яру погибла 59-летняя женщина, а мужчина пенсионного возраста получил ранения. В Зеленом Поле Ильиновской общины ранен человек и поврежден частный дом.

Под артобстрел попал Нью-Йорк — там также известно об одном раненом и одном поврежденном доме".

Кроме того, по словам главы ОВА известно о поврежденном доме в Желаном Очеретинского общества.

Филашкин подчеркнул, что все Донетчина — это "сплошная горячая точка", и призвал местных жителей эвакуироваться.

Армия РФ атаковала авиабомбами Донбасса

3 июня российские войска сбросили на село Михайловка Донецкой области управляемую авиабомбу, а через полтора часа повторили удар.

Как отмечается, в результате атаки повреждено по меньшей мере 5 домов.

Погибли два человека — среди них 12-летний мальчик, еще один человек пострадал.

Напомним, местные власти неоднократно призывали украинцев эвакуироваться из прифронтовых районов Донбасса из-за постоянной угрозы российских обстрелов и выезжать в более безопасные места. За помощью в эвакуации можно обратиться на линию 102.

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