Военные РФ обстреляли Донецкую область. Погиб человек, трое раненых

В результате российских обстрелов севера Донетчины 6 июня 1 человек погиб и 3 получили ранения.
Главные тезисы
- В результате обстрелов РФ на севере Донецкой области 1 человек погиб, а 3 получили ранения.
- Украинские власти многократно призывали жителей эвакуироваться из прифронтовых районов Донбасса из-за угрозы российских обстрелов.
- В результате атак авиабомбами в селе Михайловка пострадали два человека, включая 12-летнего мальчика.
- Для помощи в эвакуации из зоны конфликта населению доступна горячая линия 102.
Что известно об обстреле РФ Донецкой области
Во Временном Яру погибла 59-летняя женщина, а мужчина пенсионного возраста получил ранения. В Зеленом Поле Ильиновской общины ранен человек и поврежден частный дом.
Под артобстрел попал Нью-Йорк — там также известно об одном раненом и одном поврежденном доме".
Кроме того, по словам главы ОВА известно о поврежденном доме в Желаном Очеретинского общества.
Филашкин подчеркнул, что все Донетчина — это "сплошная горячая точка", и призвал местных жителей эвакуироваться.
Армия РФ атаковала авиабомбами Донбасса
3 июня российские войска сбросили на село Михайловка Донецкой области управляемую авиабомбу, а через полтора часа повторили удар.
Как отмечается, в результате атаки повреждено по меньшей мере 5 домов.
Погибли два человека — среди них 12-летний мальчик, еще один человек пострадал.
Напомним, местные власти неоднократно призывали украинцев эвакуироваться из прифронтовых районов Донбасса из-за постоянной угрозы российских обстрелов и выезжать в более безопасные места. За помощью в эвакуации можно обратиться на линию 102.
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