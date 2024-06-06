Військові РФ обстріляли Донеччину. Загинула людина, троє поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ обстріляли Донеччину. Загинула людина, троє поранених

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
обстріл

Внаслідок російських обстрілів півночі Донеччини  6 червня 1 людина загинула і 3 дістали поранення.

Головні тези:

  • Російські війська обстріляли північ Донеччини, при цьому загинула одна людина, а троє були поранені.
  • У результаті артобстрілу зазнали пошкоджень приватні будинки, а також було поранено жителів Часового Яру та Зеленого Полю.
  • Локальні органи закликали мешканців евакуюватися з прифронтових районів Донеччини у зв'язку з постійною загрозою російських обстрілів.

Що відомо про обстріл РФ Донецької області

У Часовому Яру загинула 59-річна жінка, а чоловік пенсійного віку отримав поранення. У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину і пошкоджено приватний будинок.

Під артобстріл потрапив Нью-Йорк — там також відомо про 1 пораненого і 1 пошкоджений будинок". 

Крім того, за словами голови ОВА відомо про пошкоджений будинок у Желанному Очеретинської громади. 

Філашкін підкреслив, що всі Донеччина − це "суцільна гаряча точка", і закликав місцевих мешканців евакуюватися.

Армія РФ атакувала авіабомбами Донеччину

3 червня російські війська скинули на село Михайлівка, що на Донеччині, керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар.

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 5 будинків.

Загинули дві людини — серед них 12-річний хлопчик, ще одна людина постраждала.

Нагадаємо, місцева влада неодноразово закликала українців евакуюватися з прифронтових районів Донеччини через постійну загрозу російських обстрілів і виїжджати до більш безпечних місць. По допомогу в евакуації можна звернутися на лінію 102.

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