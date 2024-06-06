Військові РФ обстріляли Донеччину. Загинула людина, троє поранених

Внаслідок російських обстрілів півночі Донеччини 6 червня 1 людина загинула і 3 дістали поранення.

Що відомо про обстріл РФ Донецької області

У Часовому Яру загинула 59-річна жінка, а чоловік пенсійного віку отримав поранення. У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину і пошкоджено приватний будинок.

Під артобстріл потрапив Нью-Йорк — там також відомо про 1 пораненого і 1 пошкоджений будинок".

Крім того, за словами голови ОВА відомо про пошкоджений будинок у Желанному Очеретинської громади.

Філашкін підкреслив, що всі Донеччина − це "суцільна гаряча точка", і закликав місцевих мешканців евакуюватися.

Армія РФ атакувала авіабомбами Донеччину

3 червня російські війська скинули на село Михайлівка, що на Донеччині, керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар.

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 5 будинків.

Загинули дві людини — серед них 12-річний хлопчик, ще одна людина постраждала.

Нагадаємо, місцева влада неодноразово закликала українців евакуюватися з прифронтових районів Донеччини через постійну загрозу російських обстрілів і виїжджати до більш безпечних місць. По допомогу в евакуації можна звернутися на лінію 102.