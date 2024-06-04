На Донеччині російські загарбницькі війська зберігатимуть наступальні темпи, попри великі втрати.
Головні тези:
- Російські загарбницькі війська продовжують зберігати наступальні темпи на Донеччині незважаючи на великі втрати.
- Останні дії російських військ на напрямку Авдіївка-Покровськ вказують на спроби збільшення оперативної активності.
- Російські сили зазнали незначних успіхів у північній частині сектора, однак у боротьбі за інші об'єкти натискають далі, намагаючись здобути стратегічні позиції.
- Ситуація навколо міста Покровськ на Донеччині є напруженою, а російські війська прикладають зусилля для захоплення стратегічних об'єктів у регіоні.
- Прогнозується утримання напруженої обстановки на Донеччині, оскільки РФ продовжуватиме активні дії зі збереження темпів в напрямку північ-схід.
На Донеччині РФ зберігатиме наступальні темпи
Розвідка відзначає, що впродовж останніх 72 годин основні зусилля російських військ зосереджувалися у секторі Авдіївка-Покровськ з високим рівнем оперативної активності.
При цьому, російські атаки на село Невельське були відбиті і населений пункт залишається під українським контролем.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 04 June 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 4, 2024
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Ситуація на Донеччині
Наприкінці квітня військовий оглядач Євген Дикий висловив думку, що місто Покровськ із прифронтового стане зоною бойових дій. Водночас він не захотів прогнозувати, наскільки великою є загроза окупації Покровська.
Також наприкінці травня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що біля Покровська ЗСУ "мінусують" розрекламовані російські танки Т-90 "Прорив". За його словами, ворог намагається прорвати оборону українських військ і розвинути успіх, зокрема вийти до таких великих населених пунктів, як Курахове, Покровськ.
Після того, як Росія кинула сили та засоби на захоплення Очеретиного, росіяни рвуться до магістралі Покровськ-Костянтинівка. З цією метою росіяни проводять штурмові дії, щоб захопити Покровськ та життєво важливу трасу на Костянтинівку.
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