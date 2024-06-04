На Донеччині РФ зберігатиме наступальні темпи

Розвідка відзначає, що впродовж останніх 72 годин основні зусилля російських військ зосереджувалися у секторі Авдіївка-Покровськ з високим рівнем оперативної активності.

Російські сили здобули незначні здобутки у північній частині цього сектора у напрямку сіл Сокіл і Євгенівка. На паралельній осі, приблизно за 3 км далі на південь, ймовірно, що російські сили наближаються до околиць села Новоселівка Перша. Південніше російські війська не здобули значних успіхів, попри важкі атаки на українські позиції, на захід від села Нетайлове посеред шосе Е50, — відзначили у розвідці. Поширити

При цьому, російські атаки на село Невельське були відбиті і населений пункт залишається під українським контролем.

Імовірно, що впродовж наступного тижня цей сектор залишатиметься зоною значної операційної уваги, оскільки російські війська намагаються зберігати темпи оперативної активності в умовах великих втрат, — наголошують у розвідці. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 04 June 2024.



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Ситуація на Донеччині

Наприкінці квітня військовий оглядач Євген Дикий висловив думку, що місто Покровськ із прифронтового стане зоною бойових дій. Водночас він не захотів прогнозувати, наскільки великою є загроза окупації Покровська.

Також наприкінці травня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що біля Покровська ЗСУ "мінусують" розрекламовані російські танки Т-90 "Прорив". За його словами, ворог намагається прорвати оборону українських військ і розвинути успіх, зокрема вийти до таких великих населених пунктів, як Курахове, Покровськ.

Після того, як Росія кинула сили та засоби на захоплення Очеретиного, росіяни рвуться до магістралі Покровськ-Костянтинівка. З цією метою росіяни проводять штурмові дії, щоб захопити Покровськ та життєво важливу трасу на Костянтинівку.