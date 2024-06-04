Протягом доби армія Російської Федерація завдала ударів по Донецькій області авіабомбами, реактивними системами залпового вогню і артилерією. Внаслідок атак окупантів загинуло двоє людей, зокрема дитина.

Що відомо про обстріл Донецької області

Зазначається, що поліцейські задокументували 1858 обстрілів. Загарбники обстріляли Волноваський, Покровський, Краматорський і Бахмутський райони. Внаслідок ударів по різних населених пунктах пошкоджено житлові приватні будинки і багатоповерхівки, а також об'єкт інфраструктури у Часовоярській громаді.

Окрім того, по Михайлівці загарбники вдарили авіабомбою "УМПБ Д-30 СН" та "Смерчем". Внаслідок обстрілів загинули дві людини. Зокрема, 12-річна дитина. Також одна цивільна особа зазнала травм.

Зауважимо, в Міненерго повідомили, що в Донецькій області бригада обленерго під час ремонту повітряної лінії потрапила під обстріл. Минулося без потерпілих.

Армія РФ атакувала авіабомбами Донеччину

3 червня російські війська скинули на село Михайлівка, що на Донеччині, керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар.

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 5 будинків.

Загинули дві людини — серед них 12-річний хлопчик, ще одна людина постраждала.

Нагадаємо, місцева влада неодноразово закликала українців евакуюватися з прифронтових районів Донеччини через постійну загрозу російських обстрілів і виїжджати до більш безпечних місць. По допомогу в евакуації можна звернутися на лінію 102.