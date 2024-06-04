Протягом доби армія Російської Федерація завдала ударів по Донецькій області авіабомбами, реактивними системами залпового вогню і артилерією. Внаслідок атак окупантів загинуло двоє людей, зокрема дитина.
Головні тези:
- Протягом доби армія РФ завдала ударів по Донецькій області, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів, зокрема дитина.
- Наразі зафіксовано 1858 обстрілів окупантів по різних населених пунктах, які призвели до пошкоджень житлових будинків та інфраструктури.
- Міненерго повідомило про обстріл бригади обленерго під час ремонту повітряної лінії, а також про втрати серед мирних жителів.
- Російські війська атакували з використанням авіабомб кілька населених пунктів, що призвело до знищення житлових будівель та загибелі людей.
- Місцева влада закликає жителів евакуюватися із прифронтових районів Донеччини через постійну загрозу російських обстрілів та виїжджати до безпечних місць.
Що відомо про обстріл Донецької області
Зазначається, що поліцейські задокументували 1858 обстрілів. Загарбники обстріляли Волноваський, Покровський, Краматорський і Бахмутський райони. Внаслідок ударів по різних населених пунктах пошкоджено житлові приватні будинки і багатоповерхівки, а також об'єкт інфраструктури у Часовоярській громаді.
Окрім того, по Михайлівці загарбники вдарили авіабомбою "УМПБ Д-30 СН" та "Смерчем". Внаслідок обстрілів загинули дві людини. Зокрема, 12-річна дитина. Також одна цивільна особа зазнала травм.
Зауважимо, в Міненерго повідомили, що в Донецькій області бригада обленерго під час ремонту повітряної лінії потрапила під обстріл. Минулося без потерпілих.
Армія РФ атакувала авіабомбами Донеччину
3 червня російські війська скинули на село Михайлівка, що на Донеччині, керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар.
Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 5 будинків.
Загинули дві людини — серед них 12-річний хлопчик, ще одна людина постраждала.
Нагадаємо, місцева влада неодноразово закликала українців евакуюватися з прифронтових районів Донеччини через постійну загрозу російських обстрілів і виїжджати до більш безпечних місць. По допомогу в евакуації можна звернутися на лінію 102.
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