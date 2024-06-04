Армия РФ обстреляла Донецкую область — погибли ребенок и взрослый
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Донецкую область — погибли ребенок и взрослый

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
обстрео
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В течение суток армия Российской Федерации нанесла удары по Донецкой области авиабомбами, реактивными системами залпового огня и артиллерией. В результате атак оккупантов погибли два человека, в том числе ребенок.

Главные тезисы

  • В течение суток армия РФ нанесла удары по Донецкой области, в результате чего погибли двое мирных жителей, в том числе ребенок.
  • В настоящее время зафиксировано 1858 обстрелов окупантов по разным населенным пунктам, которые привели к повреждениям жилых домов и инфраструктуры.
  • Минэнерго сообщило об обстреле бригады облэнерго во время ремонта воздушной линии, а также о потерях среди мирных жителей.
  • Российские войска атаковали с использованием авиабомб несколько населенных пунктов, что привело к уничтожению жилых построек и гибели людей.
  • Местные власти призывают жителей эвакуироваться из прифронтовых районов Донбасса из-за постоянной угрозы российских обстрелов и выезжать в безопасные места.

Что известно об обстреле Донецкой области

Отмечается, что полицейские задокументировали 1858 обстрелов. Захватчики обстреляли Волновахский, Покровский, Краматорский и Бахмутский районы. В результате ударов по разным населенным пунктам повреждены жилые частные дома и многоэтажки, а также объект инфраструктуры в Часовоярской общине.

Кроме того, по Михайловке захватчики ударили авиабомбой "УМПБ Д-30 СН" и "Смерчем". В результате обстрелов погибли два человека. В частности, 12-летний ребенок. Также одно гражданское лицо получило травмы.

Отметим, что в Минэнерго сообщили, что в Донецкой области бригада облэнерго во время ремонта воздушной линии попала под обстрел. Прошло без пострадавших.

Армия РФ атаковала авиабомбами Донетчину

3 июня российские войска сбросили на село Михайловка Донецкой области управляемую авиабомбу, а через полтора часа повторили удар.

Как отмечается, в результате атаки повреждено по меньшей мере 5 домов.

Погибли два человека — среди них 12-летний мальчик, еще один человек пострадал.

Напомним, местные власти неоднократно призывали украинцев эвакуироваться из прифронтовых районов Донбасса из-за постоянной угрозы российских обстрелов и выезжать в более безопасные места. За помощью в эвакуации можно обратиться на линию 102.

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