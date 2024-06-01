Армия РФ ударила по детскому саду в Донецкой области

Российские войска сбросили две бомбы на детский сад в Мирнограде Донецкой области, в результате чего пострадали люди.
В результате удара РФ по Донетчине пострадали 5 человек
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, военные РФ сбросили две бомбы на детский сад в Мирнограде.
Правоохранители уточнили, что ранения получили трое мужчин, которым 22, 38 и 39 лет, и две женщины 40 и 68 лет. Все пострадавшие имеют минно-взрывные травмы, осколочные ранения и резаные раны.
В результате удара разрушено заведение дошкольного образования, повреждены 12 многоквартирных домов, три гражданских автомобиля. До полномасштабного вторжения детсад вмещал более 200 детей.
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Армия РФ ударила по месту отдыха в Балаклее на Изюмщине.
На момент ракетного удара в двух домах находились 12 человек, 11 из которых получили ранения.
Среди пострадавших восемь детей, младшему из которых четыре года. Острую реакцию на стресс получила 53-летняя соседка.
Об этом сообщил руководитель Балаклейской военной администрации Виталий Карабанов.
Это произошло в частном секторе в пригороде Балаклеи. Предварительно прилетела ракета "Искандер". Специалисты говорят, что она разорвалась в нескольких метрах от дома. Ударной волной его повредило, и произошло возгорание, потому что он был частично из деревянных конструкций, — сказал Карабанов.
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