Армия РФ ударила по детскому саду в Донецкой области

Российские войска сбросили две бомбы на детский сад в Мирнограде Донецкой области, в результате чего пострадали люди.

В результате удара РФ по Донетчине пострадали 5 человек

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, военные РФ сбросили две бомбы на детский сад в Мирнограде.

Оккупанты сбросили две бомбы на детский сад в Мирнограде. Враг сбросил на город авиабомбы «УМПБ Д-30 СМ». Пятеро гражданских лиц получили ранения. Первую медицинскую помощь людям оказывали парамедики полиции. Поделиться

Правоохранители уточнили, что ранения получили трое мужчин, которым 22, 38 и 39 лет, и две женщины 40 и 68 лет. Все пострадавшие имеют минно-взрывные травмы, осколочные ранения и резаные раны.

В результате удара разрушено заведение дошкольного образования, повреждены 12 многоквартирных домов, три гражданских автомобиля. До полномасштабного вторжения детсад вмещал более 200 детей.

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Армия РФ ударила по месту отдыха в Балаклее на Изюмщине.

На момент ракетного удара в двух домах находились 12 человек, 11 из которых получили ранения.

Среди пострадавших восемь детей, младшему из которых четыре года. Острую реакцию на стресс получила 53-летняя соседка.

Об этом сообщил руководитель Балаклейской военной администрации Виталий Карабанов.