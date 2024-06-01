Армія РФ вдарила по дитячому садку на Донеччині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдарила по дитячому садку на Донеччині — відео

Національна поліція України
Мирноград

Російські війська скинули дві бомби на дитячий садочок у Мирнограді Донецької області, внаслідок чого постраждали люди.

Внаслідок удару РФ по Донеччині постраждало 5 осіб

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, військові РФ скинули дві бомби на дитячий садок у Мирнограді.

Окупанти скинули дві бомби на дитячий садок у Мирнограді. Ворог скинув на місто авіабомби «УМПБ Д-30 СМ». П’ятеро цивільних осіб зазнали поранень. Першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції.

Правоохоронці уточнили, що поранення дістали троє чоловіків, яким 22, 38 і 39 років, та дві жінки 40 та 68 років. Всі постраждалі мають мінно-вибухові травми, осколкові поранення та різані рани.

В результаті удару зруйновано заклад дошкільної освіти, пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, три цивільних авто. До повномасштабного вторгнення дитсадок вміщував понад 200 дітей.

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Армія РФ вдарила по місцю відпочинку в Балаклії на Ізюмщині.

На момент ракетного удару у двох будинках перебували 12 людей, 11 з яких дістали поранення.

Серед постраждалих восьмеро дітей, найменшій з яких чотири роки. Гострої реакції на стрес дістала 53-річна сусідка.

Про це повідомив керівник Балаклійської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Це сталося в приватному секторі в передмісті Балаклії. Попередньо, прилетіла ракета "Іскандер". Фахівці кажуть, що вона розірвалася за декілька метрів від будинку. Ударною хвилею його пошкодило, і сталося займання, бо він частково з дерев'яних конструкцій, — сказав Карабанов.

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