Армия РФ атаковала авиабомбами Донецкую область. Погиб ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала авиабомбами Донецкую область. Погиб ребенок

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
обстрел
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3 июня российские войска сбросили на село Михайловка Донецкой области управляемую авиабомбу, а через полтора часа повторили удар.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала село Михайловка Донецкой области управляемыми авиабомбами, погиб 12-летний мальчик.
  • В результате обстрелов пострадали множество домов и инфраструктурных объектов в различных районах Донбасса.
  • Местные власти активно призывают жителей эвакуироваться из прифронтовых районов из-за постоянной угрозы российских обстрелов.
  • За сутки российские войска обстреляли 14 населенных пунктов в Донбассе, число пострадавших и эвакуированных постоянно обновляется.
  • Помощь в эвакуации жителей можно получить, позвонив на линию 102 - безопасность жителей приоритет в условиях конфликта.

Россияне сбросили управляемые авиабомбы на Михайловку

Как отмечается, в результате атаки повреждено по меньшей мере 5 домов.

Погибли два человека — среди них 12-летний мальчик, еще один человек пострадал.

Напомним, местные власти неоднократно призывали украинцев эвакуироваться из прифронтовых районов Донбасса из-за постоянной угрозы российских обстрелов и выезжать в более безопасные места. За помощью в эвакуации можно обратиться на линию 102.

Что известно об обстрелах армии РФ Донбасса в течение суток

  • Покровский район. В Марьинской общине из артиллерии обстреляны Парасковеевка, Максимилиановка и Константиновка. В Кураховке повреждены 4 дома, также в общине обстреляны Курахово и Ганновка. Под удар попали окрестности Анновки Добропольской общины.

  • В Лиманской общине повреждены 6 домов: 5 в Ямполе и 1 в Новом. В Константиновке поврежден дом. Под огнем — окрестности Николаевской общины.

  • Бахмутский район. В Железном Торецком обществе ранены 2 человека, повреждены 3 дома, 2 админздания и инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске разрушены 2 дома, еще 1 поврежден в Серебрянке.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 49 человек, в том числе 8 детей.

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