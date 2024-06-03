3 июня российские войска сбросили на село Михайловка Донецкой области управляемую авиабомбу, а через полтора часа повторили удар.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала село Михайловка Донецкой области управляемыми авиабомбами, погиб 12-летний мальчик.
- В результате обстрелов пострадали множество домов и инфраструктурных объектов в различных районах Донбасса.
- Местные власти активно призывают жителей эвакуироваться из прифронтовых районов из-за постоянной угрозы российских обстрелов.
- За сутки российские войска обстреляли 14 населенных пунктов в Донбассе, число пострадавших и эвакуированных постоянно обновляется.
- Помощь в эвакуации жителей можно получить, позвонив на линию 102 - безопасность жителей приоритет в условиях конфликта.
Россияне сбросили управляемые авиабомбы на Михайловку
Как отмечается, в результате атаки повреждено по меньшей мере 5 домов.
Погибли два человека — среди них 12-летний мальчик, еще один человек пострадал.
Напомним, местные власти неоднократно призывали украинцев эвакуироваться из прифронтовых районов Донбасса из-за постоянной угрозы российских обстрелов и выезжать в более безопасные места. За помощью в эвакуации можно обратиться на линию 102.
Что известно об обстрелах армии РФ Донбасса в течение суток
Покровский район. В Марьинской общине из артиллерии обстреляны Парасковеевка, Максимилиановка и Константиновка. В Кураховке повреждены 4 дома, также в общине обстреляны Курахово и Ганновка. Под удар попали окрестности Анновки Добропольской общины.
В Лиманской общине повреждены 6 домов: 5 в Ямполе и 1 в Новом. В Константиновке поврежден дом. Под огнем — окрестности Николаевской общины.
Бахмутский район. В Железном Торецком обществе ранены 2 человека, повреждены 3 дома, 2 админздания и инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске разрушены 2 дома, еще 1 поврежден в Серебрянке.
Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 49 человек, в том числе 8 детей.
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