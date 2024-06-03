3 июня российские войска сбросили на село Михайловка Донецкой области управляемую авиабомбу, а через полтора часа повторили удар.

Россияне сбросили управляемые авиабомбы на Михайловку

Как отмечается, в результате атаки повреждено по меньшей мере 5 домов.

Погибли два человека — среди них 12-летний мальчик, еще один человек пострадал.

Напомним, местные власти неоднократно призывали украинцев эвакуироваться из прифронтовых районов Донбасса из-за постоянной угрозы российских обстрелов и выезжать в более безопасные места. За помощью в эвакуации можно обратиться на линию 102.

Что известно об обстрелах армии РФ Донбасса в течение суток

Покровский район. В Марьинской общине из артиллерии обстреляны Парасковеевка, Максимилиановка и Константиновка. В Кураховке повреждены 4 дома, также в общине обстреляны Курахово и Ганновка. Под удар попали окрестности Анновки Добропольской общины.

В Лиманской общине повреждены 6 домов: 5 в Ямполе и 1 в Новом. В Константиновке поврежден дом. Под огнем — окрестности Николаевской общины.

Бахмутский район. В Железном Торецком обществе ранены 2 человека, повреждены 3 дома, 2 админздания и инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске разрушены 2 дома, еще 1 поврежден в Серебрянке.