Армія РФ атакувала авіабомбами Донеччину. Загинула дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала авіабомбами Донеччину. Загинула дитина

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
обстріл

3 червня російські війська скинули на село Михайлівка, що на Донеччині, керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар.

Росіяни скинули керовані авіабомби на Михайлівку

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 5 будинків.

Загинули дві людини — серед них 12-річний хлопчик, ще одна людина постраждала.

Нагадаємо, місцева влада неодноразово закликала українців евакуюватися з прифронтових районів Донеччини через постійну загрозу російських обстрілів і виїжджати до більш безпечних місць. По допомогу в евакуації можна звернутися на лінію 102.

Що відомо про обстріли армії РФ Донеччині протягом доби

  • Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Костянтинівка. У Курахівці пошкоджено 4 будинки, також у громаді обстріляні Курахове і Ганнівка. Під удар потрапили околиці Ганнівки Добропільської громади. 

  • У Лиманській громаді пошкоджено 6 будинків: 5 у Ямполі і 1 у Новому. У Костянтинівці пошкоджено будинок. Під вогнем — околиці Миколаївської громади. 

  • Бахмутський район. У Залізному Торецької громади поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки, 2 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську зруйновано 2 будинки, ще 1 пошкоджено у Серебрянці.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 49 людей, у тому числі 8 дітей.

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