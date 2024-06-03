Армія РФ атакувала авіабомбами Донеччину. Загинула дитина

3 червня російські війська скинули на село Михайлівка, що на Донеччині, керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар.

Росіяни скинули керовані авіабомби на Михайлівку

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 5 будинків.

Загинули дві людини — серед них 12-річний хлопчик, ще одна людина постраждала.

Нагадаємо, місцева влада неодноразово закликала українців евакуюватися з прифронтових районів Донеччини через постійну загрозу російських обстрілів і виїжджати до більш безпечних місць. По допомогу в евакуації можна звернутися на лінію 102.

Що відомо про обстріли армії РФ Донеччині протягом доби

Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Костянтинівка. У Курахівці пошкоджено 4 будинки, також у громаді обстріляні Курахове і Ганнівка. Під удар потрапили околиці Ганнівки Добропільської громади.

У Лиманській громаді пошкоджено 6 будинків: 5 у Ямполі і 1 у Новому. У Костянтинівці пошкоджено будинок. Під вогнем — околиці Миколаївської громади.

Бахмутський район. У Залізному Торецької громади поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки, 2 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську зруйновано 2 будинки, ще 1 пошкоджено у Серебрянці.