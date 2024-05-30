Армія РФ скинула п’ять авіабомб на Донецьку область. Є поранені

У середу, 29 травня, російські окупанти скинули п’ять авіабомб на Лиман Донецької області. Внаслідок удару поранень дістали восьмеро місцевих мешканців.

Армія РФ обстріляла Лиман

За інформацією поліції Донецької області, армія РФ атакувала місто бомбою Гром-E1 та чотирма авіабомбами УМПБ Д-30 СМ.

Ударом пошкодило три багатоквартирних будинки, медзаклад, релігійну споруду та будівлю служби експрес-доставки.

Донеччина щодня потерпає від обстрілів армії РФ.

Авіація РФ скинула КАБи на багатоповерхівки Торецька

За даними слідства, удару трьома авіабомбами по Торецьку було завдано Росією о шостій годині вечора. Ворог обстріляв житловий квартал в центральній частині міста.

Російські окупанти 28 травня, завдали бомбового удару по місту Торецьк Донецької області. Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб (КАБ-250) по багатоповерхівках загинули 2 людини, ще 3 були поранені.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок прямого влучання зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства.