Армия РФ сбросила пять авиабомб на Донецкую область. Есть раненые

В среду, 29 мая, российские оккупанты сбросили пять авиабомб на Лиман Донецкой области. В результате удара ранений получили восемь местных жителей.

Армия РФ обстреляла Лиман

По информации полиции Донецкой области, армия РФ атаковала город бомбой Гром-E1 и четырьмя авиабомбами УМПБ Д-30 СМ.

Ударом повредило три многоквартирных дома, медучреждение, религиозное сооружение и здание службы экспресс-доставки.

Донетчина ежедневно подвергается обстрелам армии РФ.

Авиация РФ сбросила КАБы на многоэтажки Торецкая

По данным следствия, удар тремя авиабомбами по Торецку был нанесен Россией в шесть часов вечера. Враг обстрелял жилой квартал в центральной части города.

Российские оккупанты 28 мая нанесли бомбовый удар по городу Торецк Донецкой области. В результате попадания управляемых авиационных бомб (КАБ-250) по многоэтажкам погибли 2 человека, еще 3 были ранены.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В результате прямого попадания разрушены подъезды в двух многоэтажных домах и здание предприятия.