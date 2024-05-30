Армия РФ сбросила пять авиабомб на Донецкую область. Есть раненые

В среду, 29 мая, российские оккупанты сбросили пять авиабомб на Лиман Донецкой области. В результате удара ранений получили восемь местных жителей.
Армия РФ обстреляла Лиман
По информации полиции Донецкой области, армия РФ атаковала город бомбой Гром-E1 и четырьмя авиабомбами УМПБ Д-30 СМ.
Ударом повредило три многоквартирных дома, медучреждение, религиозное сооружение и здание службы экспресс-доставки.
Донетчина ежедневно подвергается обстрелам армии РФ.
Авиация РФ сбросила КАБы на многоэтажки Торецкая
По данным следствия, удар тремя авиабомбами по Торецку был нанесен Россией в шесть часов вечера. Враг обстрелял жилой квартал в центральной части города.
Российские оккупанты 28 мая нанесли бомбовый удар по городу Торецк Донецкой области. В результате попадания управляемых авиационных бомб (КАБ-250) по многоэтажкам погибли 2 человека, еще 3 были ранены.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
В результате прямого попадания разрушены подъезды в двух многоэтажных домах и здание предприятия.
В облпрокуратуре сообщили, что телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили местный житель и его жена. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили три женщины в возрасте 24, 53 и 63 лет.