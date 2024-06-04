В разведке Британии назвали планы РФ по наступлению в Донецкой области

В Донецкой области российские захватнические войска будут сохранять наступательные темпы, несмотря на большие потери.
Главные тезисы
- Российские захватнические войска продолжают сохранять наступательные темпы в Донецкой области, несмотря на большие потери.
- Последние действия российских войск в направлении Авдеевка-Покровска указывают на попытки увеличения оперативной активности.
- Российские силы претерпели незначительные успехи в северной части сектора, однако в борьбе за другие объекты нажимают дальше, пытаясь приобрести стратегические позиции.
- Ситуация вокруг города Покровск Донецкой области напряженна, а российские войска прилагают усилия для захвата стратегических объектов в регионе.
- Прогнозируется содержание напряженной обстановки в Донецкой области, поскольку РФ будет продолжать активные действия по сохранению темпов в направлении северо-восток.
В Донецкой области РФ будет сохранять наступательные темпы
Разведка отмечает, что за последние 72 часа основные усилия российских войск сосредотачивались в секторе Авдеевка-Покровск с высоким уровнем оперативной активности.
При этом российские атаки на село Невельское были отбиты и населенный пункт остается под украинским контролем.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 04 June 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 4, 2024
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Ситуация в Донецкой области
В конце апреля военный обозреватель Евгений Дикий выразил мнение, что город Покровск из прифронтового станет зоной боевых действий. В то же время он не захотел прогнозировать, насколько велика угроза оккупации Покровска.
Также в конце мая спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что возле Покровска ВСУ "минусируют" разрекламированные российские танки Т-90 "Прорыв". По его словам, враг пытается прорвать оборону украинских войск и развить успех, в частности выйти в такие крупные населенные пункты, как Курахово, Покровск.
После того, как Россия бросила силы и средства на захват Очеретино, россияне рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. С этой целью россияне проводят штурмовые действия, чтобы захватить Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку.
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