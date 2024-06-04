В разведке Британии назвали планы РФ по наступлению в Донецкой области

В Донецкой области российские захватнические войска будут сохранять наступательные темпы, несмотря на большие потери.

В Донецкой области РФ будет сохранять наступательные темпы

Разведка отмечает, что за последние 72 часа основные усилия российских войск сосредотачивались в секторе Авдеевка-Покровск с высоким уровнем оперативной активности.

Российские силы получили незначительные достижения в северной части этого сектора в направлении сел Сокол и Евгеньевка. На параллельной оси, примерно в 3 км дальше к югу, вероятно, что российские силы приближаются к окрестностям села Новоселовка Первая. Южнее российские войска не преуспели, несмотря на тяжелые атаки на украинские позиции, к западу от села Нетайлово посреди шоссе Е50, — отметили в разведке. Поделиться

При этом российские атаки на село Невельское были отбиты и населенный пункт остается под украинским контролем.

Вероятно, что на следующей неделе этот сектор будет оставаться зоной значительного операционного внимания, поскольку российские войска пытаются сохранять темпы оперативной активности в условиях больших потерь, — отмечают в разведке. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 04 June 2024.



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Ситуация в Донецкой области

В конце апреля военный обозреватель Евгений Дикий выразил мнение, что город Покровск из прифронтового станет зоной боевых действий. В то же время он не захотел прогнозировать, насколько велика угроза оккупации Покровска.

Также в конце мая спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что возле Покровска ВСУ "минусируют" разрекламированные российские танки Т-90 "Прорыв". По его словам, враг пытается прорвать оборону украинских войск и развить успех, в частности выйти в такие крупные населенные пункты, как Курахово, Покровск.

После того, как Россия бросила силы и средства на захват Очеретино, россияне рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. С этой целью россияне проводят штурмовые действия, чтобы захватить Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку.