Армія РФ обстріляла Донеччину — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
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Армія РФ обстріляла Донеччину — є загиблі та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина
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Російські війська 5 червня атакували декілька населених пунктів Донеччини.

 

Головні тези:

  • Російські війська обстріляли населений пункт Північне Торецької громади та скинули два КАБи на Селидове, що призвело до серйозних пошкоджень інфраструктури та поранень серед цивільного начелення
  • Усі жертви отримали першу допомогу та знаходяться під медичним наглядом. Ситуація на Донеччині та Херсонщині залишається дуже напруженою.
  • Також РФ атакувала село Інгулець на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги.
  • Внаслідок обстрілу росіяни поранили двох чоловіків, яких було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Внаслідок удару РФ по Донеччині загинула людина

Про атаку РФ повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, росіяни завдали удару по Північному Торецької громади, внаслідок чого загинула 1 особа, поранення дістали 4.

У Північному Торецької громади росіяни вбили 1 людину, поранили ще 4; пошкодили крамницю. Всі поранені одержали першу допомогу від парамедиків і направлені в лікарню.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Голова Донецької ОВА

Також ворог скинув два КАБи на Селидове. 1 особа дістала поранення, пошкоджено підприємство та 2 авто.

Армія РФ обстріляла цивільних на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги

5 червня російсько-окупаційні війська обстріляли село Інгулець Херсонської області, коли там зібралися жителі для отримання гуманітарної допомоги.

Під час видачі гумдопомоги під удар росіян потрапили двоє чоловіків.

Російська армія атакувала село Інгулець. Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років. Потерпілих доставили до лікарні – зазначено у повідомленні Херсонської ОВА.

Наразі медики проводять обстеження та надають допомогу постраждалим в результаті обстрілу. Більше деталей поки не наводиться.

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