Армія РФ обстріляла 10 громад Сумщини 2 червня

Протягом дня російські війська 19 разів атакували Сумську область різними видами озброєння.
В результаті обстрілів РФ зафіксовано 46 вибухів на Сумщині
Росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
За інформацією Сумської ОВА в області було зафіксовано 46 вибухів.
Обстрілів зазнали Миропільська, Хотінська, Білопільська, Миколаївська, Краснопільська, Шосткинська, Есманьська, Шалигинська, Новослобідська, Великописарівська громади.
Миропільська громада: здійснено артилерійські обстріли
Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
Білопільська громада: росіяни завдали ударів з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух), мінометів (13 вибухів), артилерії (7 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої
Миколаївська громада: зафіксовано артилерійські обстріли
Краснопільська громада: був обстріл з мінометів
Шосткинська громада: здійснено обстріл касетними боєприпасами
Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли
Шалигинська громада: завдано удар з використанням БпЛА (FPV-дрон)
Великописарівська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон)
Новослобідська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади
Армія РФ ударила по Нікопольщині — є руйнування
Війська РФ не припиняють обстріли Нікопольщини: протягом 2 червня окупанти застосовували артилерію та дрони, пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Також армія РФ ударила по населеним пунктам Червоногригорівської, Марганецької, Мирівської, Покровської сільської громад. В результаті обстрілів РФ пошкоджений інфраструктурний обʼєкт.
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