Армія РФ обстріляла 10 громад Сумщини 2 червня
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла 10 громад Сумщини 2 червня

Сумська ОВА
Обстріл Сумщини

Протягом дня російські війська 19 разів атакували Сумську область різними видами озброєння.

В результаті обстрілів РФ зафіксовано 46 вибухів на Сумщині

Росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

За інформацією Сумської ОВА в області було зафіксовано 46 вибухів.

Обстрілів зазнали Миропільська, Хотінська, Білопільська, Миколаївська, Краснопільська, Шосткинська, Есманьська, Шалигинська, Новослобідська, Великописарівська громади.

  • Миропільська громада: здійснено артилерійські обстріли

  • Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

  • Білопільська громада: росіяни завдали ударів з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух), мінометів (13 вибухів), артилерії (7 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої

  • Миколаївська громада: зафіксовано артилерійські обстріли

  • Краснопільська громада: був обстріл з мінометів

  • Шосткинська громада: здійснено обстріл касетними боєприпасами

  • Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли

  • Шалигинська громада: завдано удар з використанням БпЛА (FPV-дрон)

  • Великописарівська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон)

  • Новослобідська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади

Армія РФ ударила по Нікопольщині — є руйнування

Війська РФ не припиняють обстріли Нікопольщини: протягом 2 червня окупанти застосовували артилерію та дрони, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

12 ворожих атак. Дві з них — обстріли з важкої артилерії та ще 10 застосувань дронів-камікадзе. Протягом дня Нікопольщина знаходилась під вогнем противника. Дісталося районному центру

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

Також армія РФ ударила по населеним пунктам Червоногригорівської, Марганецької, Мирівської, Покровської сільської громад. В результаті обстрілів РФ пошкоджений інфраструктурний обʼєкт.

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