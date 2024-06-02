В течение дня российские войска 19 раз атаковали Сумскую область разными видами вооружения.

В результате обстрелов РФ зафиксировано 46 взрывов в Сумской области

Россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

По информации Сумской ОВД в области было зафиксировано 46 взрывов.

Обстрелы потерпели Миропольская, Хотинская, Белопольская, Николаевская, Краснопольская, Шосткинская, Эсманьская, Шалыгинская, Новослободская, Великописаревская громады.

Миропольское общество: совершены артиллерийские обстрелы

Хотинская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины.

Белопольское общество: россияне нанесли удары с использованием БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв), минометов (13 взрывов), артиллерии (7 взрывов) и сбросили с БпЛА взрывные устройства

Николаевская община: зафиксированы артиллерийские обстрелы

Краснопольское общество: был обстрел из минометов

Шосткинская община: произведен обстрел кассетными боеприпасами

Эсманьська громада: зафиксированы минометные обстрелы

Шалыгинская община: нанесен удар с использованием БпЛА (FPV-дрон)

Великописаревское общество: совершен обстрел с использованием БпЛА (FPV-дрон)

Новослободская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины

Армия РФ ударила по Никопольщине - есть разрушения

Войска РФ не прекращают обстрелы Никопольщины: в течение 2 июня оккупанты применяли артиллерию и дроны, поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

12 вражеских атак. Две из них – обстрелы из тяжелой артиллерии и еще 10 применений дронов-камикадзе. В течение дня Никопольщина находилась под огнем противника. Досталось районному центру Сергей Лысак Начальник Днепропетровской ОВА

Также армия РФ ударила по населенным пунктам Красногригорьевской, Марганецкой, Мировской, Покровской сельской общин. В результате обстрелов РФ поврежден инфраструктурный объект.