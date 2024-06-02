В течение дня российские войска 19 раз атаковали Сумскую область разными видами вооружения.
В результате обстрелов РФ зафиксировано 46 взрывов в Сумской области
Россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
По информации Сумской ОВД в области было зафиксировано 46 взрывов.
Обстрелы потерпели Миропольская, Хотинская, Белопольская, Николаевская, Краснопольская, Шосткинская, Эсманьская, Шалыгинская, Новослободская, Великописаревская громады.
Миропольское общество: совершены артиллерийские обстрелы
Хотинская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины.
Белопольское общество: россияне нанесли удары с использованием БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв), минометов (13 взрывов), артиллерии (7 взрывов) и сбросили с БпЛА взрывные устройства
Николаевская община: зафиксированы артиллерийские обстрелы
Краснопольское общество: был обстрел из минометов
Шосткинская община: произведен обстрел кассетными боеприпасами
Эсманьська громада: зафиксированы минометные обстрелы
Шалыгинская община: нанесен удар с использованием БпЛА (FPV-дрон)
Великописаревское общество: совершен обстрел с использованием БпЛА (FPV-дрон)
Новослободская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины
Армия РФ ударила по Никопольщине - есть разрушения
Войска РФ не прекращают обстрелы Никопольщины: в течение 2 июня оккупанты применяли артиллерию и дроны, поврежден объект инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Также армия РФ ударила по населенным пунктам Красногригорьевской, Марганецкой, Мировской, Покровской сельской общин. В результате обстрелов РФ поврежден инфраструктурный объект.
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