Войска РФ ударили ракетами по Николаевской области. Есть погибшие и раненые

В понедельник, 27 мая, в результате российских обстрелов в городе Снигиревка Николаевской области погибли трое мирных жителей, шестеро пострадали, среди них трое несовершеннолетних.

Россияне ударили ракетами по Николаевской области

Вчера, 27 мая, в 14:00 враг нанес ракетный удар по гражданским объектам в городе Снигиревка.

В результате обстрела вспыхнул пожар в кафе, автомагазине и шиномонтаже, который был оперативно ликвидирован. Взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания и шесть автомобилей.

Три человека погибли, шестеро пострадали, среди которых трое несовершеннолетних. Двое раненых находятся в реанимации, состояние — стабильно тяжелое, одна из раненых в удовлетворительном состоянии, троим помощь оказана амбулаторно.

Также вчера в течение дня и сегодня, в 05:43, россияне обстреливали из артиллерии акваторию Очаковской общины. Пострадавших нет.

Россия нанесла ракетный удар по Снегиревке

Российские террористы около 14.00 27 мая били ракетами по Снегиревке Николаевской области. Армия РФ попала в автомойку — загорелся пожар, погибли люди.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По информации спасателей, в результате ракетного удара по Снегиревке возник пожар в кафе, автомагазине и шиномонтаже, взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания. Пожар на площади 300 кв.

Пока известно о пяти пострадавших. Двое из них — 17-летние девушка и парень. Во время разбора завалов обнаружены тела двух погибших.

Работы на месте обстрела продолжаются.

0 14.15 об атаке РФ на Снегиревку сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.