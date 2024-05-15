Ракетная атака РФ на Николаев. Есть пострадавшие

Армия РФ нанесла 15 мая очередной ракетный удар по Николаеву. На 12.50 известно о трех раненых.
Россия атаковала Николаев ракетами
В Николаеве 15 мая в 11:36 раздались взрывы. Тревогу в области объявили в 11:32 из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.
В Николаевской ОВА сообщают о двух попаданиях в областном центре.
Атака РФ на Николаев 15 мая: что известно
До этого в 11:33 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Через несколько минут в областном центре были слышны взрывы, подтвержденные городским головой Александром Сенкевичем.
Руководитель Николаевской ОВА Ким в 11:46 сообщил о двух попаданиях в результате российской атаки.
Россия совершила ракетную атаку Николаева
Российские войска 27 марта атаковали Николаев баллистическим вооружением.
Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Пока известно о 6 раненых, 1 в тяжелом состоянии.
О том, были ли разрушения в городе или области, не сообщалось.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-