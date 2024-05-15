Ракетная атака РФ на Николаев. Есть пострадавшие

Армия РФ нанесла 15 мая очередной ракетный удар по Николаеву. На 12.50 известно о трех раненых.

Россия атаковала Николаев ракетами

В Николаеве 15 мая в 11:36 раздались взрывы. Тревогу в области объявили в 11:32 из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.

В Николаевской ОВА сообщают о двух попаданиях в областном центре.

В результате обстрела известно о трех пострадавших. Состояние средней тяжести у всех. Виталий Ким Руководитель Николаевской ОВА

Атака РФ на Николаев 15 мая: что известно

До этого в 11:33 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Через несколько минут в областном центре были слышны взрывы, подтвержденные городским головой Александром Сенкевичем.

Руководитель Николаевской ОВА Ким в 11:46 сообщил о двух попаданиях в результате российской атаки.

Россия совершила ракетную атаку Николаева

Российские войска 27 марта атаковали Николаев баллистическим вооружением.

Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Пока известно о 6 раненых, 1 в тяжелом состоянии.

О том, были ли разрушения в городе или области, не сообщалось.