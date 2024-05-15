Ракетна атака РФ на Миколаїв. Є постраждалі

Армія РФ здійснила 15 травня черговий ракетний удар по Миколаєву. На 12.50 відомо про трьох поранених.

Росія атакувала Миколаїв ракетами

У Миколаєві 15 травня об 11:36 пролунали вибухи. Тривогу в області оголосили об 11:32 через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

У Миколаївській ОВА повідомляють про два влучання в обласному центрі.

Внаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх. Віталій Кім Керівник Миколаївської ОВА

Атака РФ на Миколаїв 15 травня: що відомо

До цього об 11:33 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Через декілька хвилин в обласному центрі було чутно вибухи, які підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич.

Керівник Миколаївської ОВА Кім об 11:46 повідомив про два влучання внаслідок російської атаки.

Росія здійснила ракетну атаку Миколаєва

Російські війська 27 березня атакували Миколаїв балістичним озброєнням.

Про це повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Наразі відомо про 6 поранених, 1 у важкому стані.

Про те, чи були руйнування у місті або області — не повідомлялось.