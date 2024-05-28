Війська РФ вдарили ракетами по Миколаївщині. Є загиблі та поранені
Категорія
Україна
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Війська РФ вдарили ракетами по Миколаївщині. Є загиблі та поранені

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
війська рф

У понеділок, 27 травня, внаслідок російського обстрілу у місті Снігурівка Миколаївської області загинули троє мирних мешканців, шестеро постраждали, серед них троє неповнолітніх.

Росіяни вдарили ракетами по Миколаївській області

Вчора, 27 травня, о 14:00 ворог завдав ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка.

Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у кав'ярні, автомагазині та шиномонтажі, яку було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автівок.

Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Двоє поранених знаходяться в реанімації, стан — стабільно тяжкий, одна з поранених в задовільному стані, трьом допомога надана амбулаторно.

Також вчора протягом дня і сьогодні, о 05:43, росіяни обстрілювали з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Росія завдала ракетного удару по Снігурівці

Російські терористи близько 14.00 27 травня били ракетами по Снігурівці на Миколаївщині. Армія РФ поцілила у автомийку — зайнялася пожежа, загинули люди.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

За інформацією рятувальників, унаслідок ракетного удару по Снігурівці виникла пожежа у кав'ярні, автомагазині та шиномонтажі, вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування. Пожежу на площі 300 кв м ліквідували

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Двоє з них — 17-річні дівчина та хлопець. Під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих людей.

Роботи на місці обстрілу тривають.

0 14.15 про атаку РФ на Снігурівку повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Ракета

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