В результате удара РФ по Донетчине погиб человек

Об атаке РФ сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Так, россияне нанесли удар по Северному Торецкому обществу, в результате чего погиб 1 человек, ранения получили 4.

В Северном Торецком обществе русские убили 1 человека, ранили еще 4; повредили магазин. Все раненые получили первую помощь от парамедиков и отправлены в больницу. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Также враг сбросил два КАБа на Селидово. 1 человек получил ранения, повреждено предприятие и 2 авто.

Армия РФ обстреляла гражданских в Херсонской области во время выдачи гуманитарной помощи

5 июня российско-оккупационные войска обстреляли село Ингулец Херсонской области, когда собрались жители для получения гуманитарной помощи.

Во время выдачи гумдопомощи под удар россиян попали двое мужчин.

Российская армия атаковала деревню Ингулец. Во время выдачи гуманитарной помощи под удар врага попали двое мужчин, 58 и 47 лет. Пострадавших доставили в больницу – говорится в сообщении Херсонской ОВА. Поделиться

В настоящее время медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим в результате обстрела. Больше деталей пока не приводится.