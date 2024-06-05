Российские войска 5 июня атаковали несколько населенных пунктов Донбасса.
Главные тезисы
- Ситуация в Донецкой и Херсонской областях остается напряженной из-за обстрелов и атак.
- Атака российских войск на село Ингулец в Херсонской области произошла во время выдачи гуманитарной помощи, что привело к ранениям двух мужчин.
- Под удар армии РФ попали люди, собравшиеся для получения гумдопомощи. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
- Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим, но подробности об обстреле в деревне Ингулец пока не раскрываются.
В результате удара РФ по Донетчине погиб человек
Об атаке РФ сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Так, россияне нанесли удар по Северному Торецкому обществу, в результате чего погиб 1 человек, ранения получили 4.
Также враг сбросил два КАБа на Селидово. 1 человек получил ранения, повреждено предприятие и 2 авто.
Армия РФ обстреляла гражданских в Херсонской области во время выдачи гуманитарной помощи
5 июня российско-оккупационные войска обстреляли село Ингулец Херсонской области, когда собрались жители для получения гуманитарной помощи.
Во время выдачи гумдопомощи под удар россиян попали двое мужчин.
В настоящее время медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим в результате обстрела. Больше деталей пока не приводится.
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