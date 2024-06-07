Армия РФ обстреляла Никополь. Погибла женщина

Российские военные атаковали 7 июня Никополь на Днепропетровщине. В результате атаки погиб гражданский человек.

Что известно об обстреле РФ Никополя

Россияне снова убили человека в Никополе. Во время артобстрела погибла 71-летняя женщина. Мои соболезнования родным, — сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Поделиться

Глава ОВА добавил, что информацию относительно других последствий атаки уточняют.

Россия обстреляла из артиллерии Никополь

29 мая русские войска обстреливали из тяжелой артиллерии город Никополь Днепропетровской области.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате обстрелов Никополя двое погибших.

В больнице скончался 52-летний мужчина, утром попавший под артобстрел. Медики боролись за него, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

После обеда русские войска убили еще одного человека: они направили дрон-камикадзе на машину скорой помощи.

Погиб 54-летний водитель. Ранения получила его 53-летняя жена, которую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Кроме этого из-за россиян ранения получили двое мужчин 64 и 52 лет. У обоих осколочные ранения.