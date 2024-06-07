Армия РФ обстреляла Никополь. Погибла женщина

Российские военные атаковали 7 июня Никополь на Днепропетровщине. В результате атаки погиб гражданский человек.
Главные тезисы
- Российские военные обстреляли Никополь на Днепропетровщине, в результате чего погибла 71-летняя женщина.
- Ранее Днепропетровская ОВА сообщила о двух погибших в результате артобстрела, а также о раненых, включая водителя скорой помощи и его жену.
Что известно об обстреле РФ Никополя
Глава ОВА добавил, что информацию относительно других последствий атаки уточняют.
Россия обстреляла из артиллерии Никополь
29 мая русские войска обстреливали из тяжелой артиллерии город Никополь Днепропетровской области.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате обстрелов Никополя двое погибших.
В больнице скончался 52-летний мужчина, утром попавший под артобстрел. Медики боролись за него, но травмы оказались несовместимы с жизнью.
После обеда русские войска убили еще одного человека: они направили дрон-камикадзе на машину скорой помощи.
Погиб 54-летний водитель. Ранения получила его 53-летняя жена, которую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Кроме этого из-за россиян ранения получили двое мужчин 64 и 52 лет. У обоих осколочные ранения.
Лисак рассказал, что удары по городу россияне нанесли из тяжелой артиллерии, была повреждена библиотека, магазин и линия электропередач.
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