Силы ПВО уничтожили 48 ударных БПЛА и 5 крылатых ракет во время атаки РФ на Украину

В ночь на 7 июня 2024 года противник нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины по стратегической авиации — бомбардировщикам Ту-95МС — с воздушного пространства саратовской области РФ и ударным БПЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск (РФ) и мыс Чауда, Крым.
Главные тезисы
- Силы ПВО отразили атаку противника, уничтожив 48 ударных БПЛА и 5 крылатых ракет.
- Удар привел к пожару на промышленном объекте в Киевской области
- Мобильные огневые группы и зенитные ракетные войска участвовали в защите
- В результате противовоздушного боя вражеская авиация понесла большие потери
- Ликвидация последствий атаки продолжается, все необходимые службы привлечены
Что известно о работе сил ПВО
Всего враг применил 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БПЛА Shahed-131/136.
Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронная борьба Воздушных Сил.
В результате противовоздушного боя были сбиты 48 ударных БПЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях.
В Киевской области из-за обстрела сил РФ вспыхнул пожар на предприятии
В Киевской области из-за ночного российского обстрела вспыхнул пожар на промышленном объекте, сообщил председатель областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко.
По словам чиновника, что «на протяжении всей ночи враг атаковал область БпЛА и ракетами». Тревога продолжалась 4 часа, в регионе работали силы ПВО.
Он добавил, что «длится ликвидация последствий пожара, работают все оперативные службы».
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