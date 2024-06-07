Силы ПВО уничтожили 48 ударных БПЛА и 5 крылатых ракет во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 48 ударных БПЛА и 5 крылатых ракет во время атаки РФ на Украину

Николай Олещук
пво
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В ночь на 7 июня 2024 года противник нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины по стратегической авиации — бомбардировщикам Ту-95МС — с воздушного пространства саратовской области РФ и ударным БПЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск (РФ) и мыс Чауда, Крым.

Главные тезисы

  • Силы ПВО отразили атаку противника, уничтожив 48 ударных БПЛА и 5 крылатых ракет.
  • Удар привел к пожару на промышленном объекте в Киевской области
  • Мобильные огневые группы и зенитные ракетные войска участвовали в защите
  • В результате противовоздушного боя вражеская авиация понесла большие потери
  • Ликвидация последствий атаки продолжается, все необходимые службы привлечены

Что известно о работе сил ПВО

Всего враг применил 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БПЛА Shahed-131/136.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронная борьба Воздушных Сил.

В результате противовоздушного боя были сбиты 48 ударных БПЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях.

В Киевской области из-за обстрела сил РФ вспыхнул пожар на предприятии

В Киевской области из-за ночного российского обстрела вспыхнул пожар на промышленном объекте, сообщил председатель областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко.

По словам чиновника, что «на протяжении всей ночи враг атаковал область БпЛА и ракетами». Тревога продолжалась 4 часа, в регионе работали силы ПВО.

В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области. Пострадавших нет, — сообщил Кравченко.

Он добавил, что «длится ликвидация последствий пожара, работают все оперативные службы».

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