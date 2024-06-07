Сили ППО знищили 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет під час атаки РФ на Україну

У ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації — бомбардувальників Ту-95МС — з повітряного простору саратовської області РФ та ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (РФ) та мис Чауда, Крим.

Що відомо про роботу сил ППО

Усього ворог застосував 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БПЛА Shahed-131/136.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою були збиті 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

На Київщині через обстріл сил РФ спалахнула пожежа на підприємстві

На Київщині через нічний російський обстріл спалахнула пожежа на промисловому об’єкті, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

За словами чиновника, що «впродовж усієї ночі ворог атакував область БпЛА і ракетами». Тривога тривала 4 години, в регіоні працювали сили ППО.

Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових об’єктів в області. Постраждалі відсутні, — повідомив Кравченко. Поширити

Він додав, що «триває ліквідація наслідків пожежі, працюють усі оперативні служби».