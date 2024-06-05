Армія РФ обстріляла цивільних на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги

5 червня російсько-окупаційні війська обстріляли село Інгулець Херсонської області, коли там зібралися жителі для отримання гуманітарної допомоги.
Головні тези:
- У результаті обстрілу постраждали двоє чоловіків, яких було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.
- Ситуація на Херсонщині загострилася через атаки російсько-окупаційних військ на мирних жителів.
- Внаслідок російської агресії на Херсонщині загинула одна людина та ще 8 отримали поранення, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура міста.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив дані про загиблих та поранених внаслідок російської агресії.
В результаті обстрілу РФ на Херсонщині постраждало двоє чоловіків
Армія РФ продовжує завдавати ударів по Херсонщині. Вранці 5 червня під ворожою атакою опинилося село Інгулець — ворог завдав удару під час видачі цивільному населенню гуманітарної допомоги.
Під час видачі гумдопомоги під удар росіян потрапили двоє чоловіків.
Наразі медики проводять обстеження та надають допомогу постраждалим в результаті обстрілу. Більше деталей поки не наводиться.
Ситуація на Херсонщині
Минулої доби під російським вогнем та авіаударами опинилися місто Херсон та ще 21 населений пункт Херсонщини. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 — зазнали поранень.
За добу в області росіяни вбили одну цивільну людину, поранили ще 8.
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