Армія РФ обстріляла цивільних на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги
Категорія
Україна
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Армія РФ обстріляла цивільних на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги

Херсонська ОВА
Херсонщина

5 червня російсько-окупаційні війська обстріляли село Інгулець Херсонської області, коли там зібралися жителі для отримання гуманітарної допомоги.

Головні тези:

  • У результаті обстрілу постраждали двоє чоловіків, яких було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.
  • Ситуація на Херсонщині загострилася через атаки російсько-окупаційних військ на мирних жителів.
  • Внаслідок російської агресії на Херсонщині загинула одна людина та ще 8 отримали поранення, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура міста.
  • Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив дані про загиблих та поранених внаслідок російської агресії.

В результаті обстрілу РФ на Херсонщині постраждало двоє чоловіків

Армія РФ продовжує завдавати ударів по Херсонщині. Вранці 5 червня під ворожою атакою опинилося село Інгулець — ворог завдав удару під час видачі цивільному населенню гуманітарної допомоги.

Під час видачі гумдопомоги під удар росіян потрапили двоє чоловіків.

Російська армія атакувала село Інгулець. Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років. Потерпілих доставили до лікарні – зазначено у повідомленні Херсонської ОВА.

Наразі медики проводять обстеження та надають допомогу постраждалим в результаті обстрілу. Більше деталей поки не наводиться.

Ситуація на Херсонщині

Минулої доби під російським вогнем та авіаударами опинилися місто Херсон та ще 21 населений пункт Херсонщини. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 — зазнали поранень.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Зафіксовано також влучання в навчальний заклад, гуртожиток, офісну будівлю, заклад громадського харчування, магазини та газопровід. Пошкоджені автобуси та приватні автомобілі.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Голова Херсонської ОВА

За добу в області росіяни вбили одну цивільну людину, поранили ще 8.

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