Росія викрала 46 українських дітей з дитбудинку під час окупації Херсона — NYT

Мережа посадовців та політиків, пов’язаних із партією російського диктатора Володимира Путіна, проводила кампанію з викрадення українських дітей з Херсону.
Як РФ викрала українських дітей з Херсону
Після повномасштабного вторгнення працівники дитбудинку сховали дітей в підвалі церкви, але 25 квітня 2022 року російські посадовці знайшли дітей та перевезли їх майже за 300 км від дому, весь час знімаючи дітей для своїх пропагандистських роликів.
Окупаційна влада у Херсоні (на час окупації міста російськими військовими) вимагала від вихователів, аби дітей перемістили назад у Дитячий будинок. Керівництво закладу все-таки погодилося.
Як розповіла одна з виховательок, у наступні місяці озброєні люди у російській військовій формі часто і без попереджень навідувались в Будинок Дитини, щоб стежити за дітьми і вихователями.
Як зазначають у виданні, у своїх інтерв’ю для The Times російські чиновники повторювали ту ж саму думку і заявляли, що діти з Херсону російські.
У травні 2022 року Путін підписав документ, який спрощував набуття російського громадянства, а значить — росіяни можуть легше усиновити викрадених Росією українських дітей.
Новою очільницею закладу стала Тетяна Завальська — одна із педіаторок закладу, яка не приховувала своїх проросійських поглядів. У місяць її призначення Дитячий будинок зареєстрували в російській системі.
Пізніше працівникам закладу повідомили, що дітей вивозять. У закритих чатах у Telegram для цього спеціально набирали студентів-добровольців із медичних вузів в Криму.
Дітей перевезли у Сімферополь, столицю Криму, і розділили між двома дитячими закладами. Співробітники одного з них, “Йолочки,” раніше звинувачувалися у неналежному догляді за дітьми.
Згодом фотографії Херсонських дітей почали з’являтися у російському федеральному банку даних дітей-сиріт серед десятків тисяч російських дітей. У їхніх анкетах, яких було 22, зазначено що вони з Криму, а місце народження — Україна — не згадується.
Видання зазначає, що щонайменше двоє з дітей були влаштовані в російські сім’ї, як повідомили у службі у справах дітей у Криму.
Щонайменше семеро дітей з Херсонського Будинку Дитини повернулися до України за сприяння української влади та посередників з Катару. Серед них — Анастасія та Микола Володіни, чия мати у лютому цього року їздила за ними до Москви.
Пізніше Анастасія померла в українській лікарні, лише через кілька тижнів після того, як їй виповнилося шість років. Лікар назвав причиною її смерті епілептичний напад. Микола перебуває під опікою української держави, поки його батьки чекають рішення суду стосовно своїх батьківських прав.
Решта херсонських дітей все ще залишаються під владою Росії.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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