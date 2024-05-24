Україна повернула ще 10 дітей, викрадених Росією

Save Ukraine визволив з окупації ще 10 дітей, серед яких 7 — з багатодітної родини.

Що відомо про повернення дітей до України

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив про визволення з окупації ще 10 дітей, серед яких 7 — з багатодітної родини. Найменшій дитині 9 місяців.

На сьогодні ми повернули в Україну вже 345 дітей. Це було непросте завдання, оскільки наймолодша дитина народилася в окупації, а видані окупаційною владою документи в Україні є недійсними. Ми змогли виготовити нові документи та знайшли спосіб передати їх на ТОТ, що було викликом не лише через сильні обстріли, перебої зі зв'язком, а і через ризик бути викритими, — пише він. Поширити

За його словами, родині довелось подолати 2,5 км пішого гуманітарного коридору. Цей перехід дався їм дуже важко: малеча плакала, нервувала, а бабусю, в якої різко погіршилося здоров'я, довелося везти на колісному кріслі.

Повернення кожної дитини — це надзвичайно складний процес, який вимагає надзусиль від кожного члена команди, — додав Кулеба. Поширити

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.