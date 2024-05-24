Україна повернула ще 10 дітей, викрадених Росією

Save Ukraine визволив з окупації ще 10 дітей, серед яких 7 — з багатодітної родини.
Що відомо про повернення дітей до України
Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив про визволення з окупації ще 10 дітей, серед яких 7 — з багатодітної родини. Найменшій дитині 9 місяців.
За його словами, родині довелось подолати 2,5 км пішого гуманітарного коридору. Цей перехід дався їм дуже важко: малеча плакала, нервувала, а бабусю, в якої різко погіршилося здоров'я, довелося везти на колісному кріслі.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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