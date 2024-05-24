Україна повернула ще 10 дітей, викрадених Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула ще 10 дітей, викрадених Росією

діти
Джерело:  Микола Кулеба

Save Ukraine визволив з окупації ще 10 дітей, серед яких 7 — з багатодітної родини. 

Що відомо про повернення дітей до України

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив про визволення з окупації ще 10 дітей, серед яких 7 — з багатодітної родини. Найменшій дитині 9 місяців.

На сьогодні ми повернули в Україну вже 345 дітей. Це було непросте завдання, оскільки наймолодша дитина народилася в окупації, а видані окупаційною владою документи в Україні є недійсними. Ми змогли виготовити нові документи та знайшли спосіб передати їх на ТОТ, що було викликом не лише через сильні обстріли, перебої зі зв'язком, а і через ризик бути викритими, — пише він.

За його словами, родині довелось подолати 2,5 км пішого гуманітарного коридору. Цей перехід дався їм дуже важко: малеча плакала, нервувала, а бабусю, в якої різко погіршилося здоров'я, довелося везти на колісному кріслі. 

Повернення кожної дитини — це надзвичайно складний процес, який вимагає надзусиль від кожного члена команди, — додав Кулеба.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Японія приєдналася до коаліції з повернення викрадених РФ українських дітей
Дмитро Лубінець
дитина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як усиновлюють та перевиховують викрадених з України дітей — розслідування
Хлопчик
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула ще трьох викрадених Росією дітей
Викрадений РФ український хлопчик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?