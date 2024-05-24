Украина вернула еще 10 детей, похищенных Россией

Save Ukraine освободил из оккупации еще 10 детей, среди которых 7 из многодетной семьи.
Что известно о возвращении детей в Украину
Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил об освобождении из оккупации еще 10 детей, среди которых 7 из многодетной семьи. Младшему ребенку 9 месяцев.
По его словам, семье пришлось преодолеть 2,5 км пешего гуманитарного коридора. Этот переход дался им очень тяжело: малыши плакали, нервничали, а бабушку, у которой резко ухудшилось здоровье, пришлось везти на колесном кресле.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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