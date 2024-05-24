Украина вернула еще 10 детей, похищенных Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула еще 10 детей, похищенных Россией

дети
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Источник:  Николай Кулеба

Save Ukraine освободил из оккупации еще 10 детей, среди которых 7 из многодетной семьи.

Что известно о возвращении детей в Украину

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил об освобождении из оккупации еще 10 детей, среди которых 7 из многодетной семьи. Младшему ребенку 9 месяцев.

На сегодняшний день мы вернули в Украину уже 345 детей. Это была непростая задача, поскольку самый младший ребенок родился в оккупации, а выданные оккупационными властями документы в Украине недействительны. Мы смогли изготовить новые документы и нашли способ передать их на ВОТ, что было вызовом не только из-за сильных обстрелов, перебоев со связью, но и из-за риска разоблачения, — пишет он.

По его словам, семье пришлось преодолеть 2,5 км пешего гуманитарного коридора. Этот переход дался им очень тяжело: малыши плакали, нервничали, а бабушку, у которой резко ухудшилось здоровье, пришлось везти на колесном кресле.

Возвращение каждого ребенка — это сложнейший процесс, требующий сверхусилий от каждого члена команды, — добавил Кулеба.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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