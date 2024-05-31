Україна повернула з РФ п’ятьох викрадених дітей–сиріт — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула з РФ п’ятьох викрадених дітей–сиріт — відео

Діти сироти
Джерело:  Микола Кулеба

В Україну повернули п’ятьох вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області, яких окупанти викрали до Росії. 

Військові РФ під дулами автоматів викрали дітей з Миколаївщини

За словами очільника Save Ukraine Миколи Кулеби, діти виживали цілих три місяці на самісінькій лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води.

У середині липня 2022 року їх під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію.

Кулеба зазначив, що дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації.

Щодня до них приходили військові та перевіряли, чи раптом ніхто не втік, забороняли спілкуватися з рідними, погрожували.

У жовтні 2022 року окупанти вивезли їх у Крим, а потім — в Анапу Краснодарського краю. А вже звідти дітей вдалося врятувати й вивезти на більш безпечну територію, у Грузію.

Микола Кулеба

Микола Кулеба

Очільник Save Ukraine

За офіційними даними правоохоронців станом на 31 травня росіяни вкрали та насильно вивезли з України 19 546 дітей. Втім реальна кількість може сягати й до 300 тисяч дітей.

Росія масово викрадає дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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