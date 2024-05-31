В Україну повернули п’ятьох вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області, яких окупанти викрали до Росії.

Військові РФ під дулами автоматів викрали дітей з Миколаївщини

За словами очільника Save Ukraine Миколи Кулеби, діти виживали цілих три місяці на самісінькій лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води.

У середині липня 2022 року їх під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію.

Кулеба зазначив, що дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації.

Щодня до них приходили військові та перевіряли, чи раптом ніхто не втік, забороняли спілкуватися з рідними, погрожували.

У жовтні 2022 року окупанти вивезли їх у Крим, а потім — в Анапу Краснодарського краю. А вже звідти дітей вдалося врятувати й вивезти на більш безпечну територію, у Грузію. Микола Кулеба Очільник Save Ukraine

За офіційними даними правоохоронців станом на 31 травня росіяни вкрали та насильно вивезли з України 19 546 дітей. Втім реальна кількість може сягати й до 300 тисяч дітей.

Росія масово викрадає дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.