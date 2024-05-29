Росія хоче викрасти десятки тисяч українських дітей з окупованих територій - їх примусово вивезуть у РФ для перевиховання у так званих "літніх таборах".
Дітей з окупованих територій України примусово утримуватимуть у “літніх таборах” Владивостока та Криму
Російська влада збирається активізувати викрадення українських дітей на свою територію впродовж літа, посилюючи ще один компонент кампанії геноциду в Україні.
Голова так званої Луганської народної республіки Леонід Пасічник заявив, що регіони РФ "приймуть" понад 12 000 дітей з окупованої Луганської області протягом 2024 року.
Водночас російська програма "Корисні канікули" профінансує поїздку для 40 000 дітей з окупованої України. Дітей примусово вивезуть в Росію для участі в літніх таборах та освітніх заходах.
За словами Пасічника, літні дитячі табори в окупованому Криму та на території Росії готуються "прийняти" понад 600 дітей з окупованої України протягом літа, включаючи літній табір "Океан" у Владивостоці, Приморський край, який розташований ближче до Аляски, ніж до України.
Окупаційне Міністерство праці Херсонської області також оголосило, що діти з захопленої частини регіону поїдуть до табору "Океан" для участі в "освітній, спортивній та культурній програмі". Окупаційний сенатор Андрій Алєксєєнко повідомив, що 575 дітей відвідають тритижневі літні табори в захопленому Криму та російській республіці Адигея.
Українських дітей відправлятимуть у військово–патріотичні табори РФ для насильницької русифікації
Міністерство освіти і науки "ЛНР" також анонсувало, що невстановлена кількість підлітків з окупованої Луганської області відвідає військово-патріотичний спортивний табір у таборі "Авангард" у Волгоградській області Росії.
Там вони пройдуть підготовку з військово-інженерної справи, тактики, пожежної справи, парашутного спорту, зв'язку, основ національної безпеки, експлуатації безпілотників і тактичної медицини.
Попри зусилля Росії представити літні табори для українських дітей як тимчасові рекреаційні та освітні заходи, вони є фундаментальною складовою її кампанії з депортації українців.
Аналітики наголошують, що насильницьке переміщення дітей з однієї групи в іншу є визнаним актом геноциду.
Зазначається, що українські діти, які були депортовані до Росії на такі "канікули" чи "літні табори", стикаються з програмами русифікації, спрямованими на ізоляцію від своїх українських родин, мови, культури та історії.
Влада РФ, ймовірно, посилюватиме депортацію протягом усього літа під виглядом літніх канікул, але ці програми є актами геноциду проти українського народу, незважаючи на зусилля Росії замаскувати їх під тимчасові та позитивні освітні можливості.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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