Росія хоче викрасти десятки тисяч українських дітей з окупованих територій - їх примусово вивезуть у РФ для перевиховання у так званих "літніх таборах".

Дітей з окупованих територій України примусово утримуватимуть у “літніх таборах” Владивостока та Криму

Російська влада збирається активізувати викрадення українських дітей на свою територію впродовж літа, посилюючи ще один компонент кампанії геноциду в Україні.

Голова так званої Луганської народної республіки Леонід Пасічник заявив, що регіони РФ "приймуть" понад 12 000 дітей з окупованої Луганської області протягом 2024 року.

Водночас російська програма "Корисні канікули" профінансує поїздку для 40 000 дітей з окупованої України. Дітей примусово вивезуть в Росію для участі в літніх таборах та освітніх заходах.

За словами Пасічника, літні дитячі табори в окупованому Криму та на території Росії готуються "прийняти" понад 600 дітей з окупованої України протягом літа, включаючи літній табір "Океан" у Владивостоці, Приморський край, який розташований ближче до Аляски, ніж до України.

Окупаційне Міністерство праці Херсонської області також оголосило, що діти з захопленої частини регіону поїдуть до табору "Океан" для участі в "освітній, спортивній та культурній програмі". Окупаційний сенатор Андрій Алєксєєнко повідомив, що 575 дітей відвідають тритижневі літні табори в захопленому Криму та російській республіці Адигея.

Українських дітей відправлятимуть у військово–патріотичні табори РФ для насильницької русифікації

Міністерство освіти і науки "ЛНР" також анонсувало, що невстановлена кількість підлітків з окупованої Луганської області відвідає військово-патріотичний спортивний табір у таборі "Авангард" у Волгоградській області Росії.

Там вони пройдуть підготовку з військово-інженерної справи, тактики, пожежної справи, парашутного спорту, зв'язку, основ національної безпеки, експлуатації безпілотників і тактичної медицини.

Попри зусилля Росії представити літні табори для українських дітей як тимчасові рекреаційні та освітні заходи, вони є фундаментальною складовою її кампанії з депортації українців.

Аналітики наголошують, що насильницьке переміщення дітей з однієї групи в іншу є визнаним актом геноциду.

Зазначається, що українські діти, які були депортовані до Росії на такі "канікули" чи "літні табори", стикаються з програмами русифікації, спрямованими на ізоляцію від своїх українських родин, мови, культури та історії.

Влада РФ, ймовірно, посилюватиме депортацію протягом усього літа під виглядом літніх канікул, але ці програми є актами геноциду проти українського народу, незважаючи на зусилля Росії замаскувати їх під тимчасові та позитивні освітні можливості.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.